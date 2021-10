“La lucha antidrogas es un negocio de doble moral entre Colombia y EE. UU.”

Durante el Diálogo Nacional para la No Repetición del Conflicto, Junior Cabrejo Maldonado, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que uno de los elementos de persistencia del conflicto es la no diferenciación del problema de los cultivos ilícitos del narcotráfico. Dijo, además, que el Estado no puede seguir midiendo los territorios cocaleros “con cifras de cuánto se puede sustituir o erradicar” sino que debe tener en cuenta “indicadores sociales de pobreza y necesidades básicas para establecer una estrategia integral”.