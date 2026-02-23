Jefe negociador de la disidencia de Calarcá en mesa de paz con Petro habría sido capturado

Delegado de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), durante la instalación del sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno y las disidencias de Calarcá Córdoba. Foto: Óscar Pérez

La disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y al mando de Calarcá Córdoba afirmó este domingo que fue capturado su jefe negociador en el proceso de paz que se lleva con el Gobierno de Gustavo Petro.

Según la información suministrada por el grupo armado, Óscar Ojeda, conocido en la guerra como Leopoldo Durán, fue capturado “por una supuesta orden de Interpol” que ejecutó “la Policía Nacional en San José del Guaviare”, según dice la comunicación.

Durán es el jefe negociador de la disidencia en esa mesa de paz desde diciembre de 2023, mucho antes que el grupo armado se dividiera entre el Estado Mayor Central -al mando de Mordisco- y el EMBF.

Por ese rol, Durán tiene una resolución del Gobierno Nacional para poder movilizarse dentro del territorio nacional y que sus órdenes de captura sean suspendidas.

La captura, que aún no ha sido confirmada por las autoridades, se produce el mismo día en que el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó a través de la red social X que iría al Guaviare para “verificar la situación operacional” tras sendos combates con hombres de la disidencia de Calarcá.

Los enfrentamientos, que se dieron en la zona del caño Macú, en el municipio de San José del Guaviare, dejaron un soldado muerto, identificado como Yeudy Osorio Córdoba, y otros nueve militares heridos.

Junto al @COMANDANTE_EJC, saludé a nuestros soldados que resultaron heridos en esta acción criminal, quienes a esta hora son trasladados hacia la ciudad de Bogotá para recibir atención especializada en el @HOMILCOL. Desde el primer momento se activaron todos los protocolos de… pic.twitter.com/QMtzCFXLNT — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) February 22, 2026

Miembros de la delegación de paz del grupo armado en ese diálogo le dijeron a Colombia+20 y que el hecho ocurrió justo cuando le había llegado un esquema de seguridad a Durán por una reunión que tendrían en los próximos días con la mesa de negociación. Así mismo, indicaron que ya fue informada la delegación de Gobierno sobre la captura de Durán.

Hasta el momento, los delegados del Gobierno no se han pronunciado.

