El llamado urgente que hacen organizaciones sociales para destrabar la ley de Jurisdicción Agraria

“No debatir esta ley no es un hecho menor. Cada sesión aplazada prolonga el limbo institucional de una justicia que la ruralidad ha esperado por décadas”, se lee en la carta que organizaciones sociales y de derechos humanos enviaron al Congreso de la República, que aplazó dos veces esta semana el debate del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria.

El miércoles 29 de octubre, por segunda vez, la Cámara de Representantes levantó la sesión sin discutir la iniciativa, que, dice la misiva, “representa la posibilidad de saldar una deuda histórica con el campesinado colombiano, sujeto de derechos, y es clave para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016”.

La carta fue suscrita por la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

Las organizaciones recuerdan que el Congreso lleva diez meses sin avanzar en la aprobación de la ley ordinaria que reglamenta esta jurisdicción, a pesar de que fue creada hace más de dos años.

“Hacemos un llamado urgente a la realización pronta y diligente de los debates necesarios para avanzar en la aprobación de esta ley ordinaria, asignar las competencias correspondientes y definir los procesos que estarían a cargo de los jueces especializados en materia agraria y rural”, señala la carta.

Una deuda histórica con el campo fuera del debate del Congreso

El proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria busca establecer las competencias, los procedimientos y la estructura de una justicia especializada para resolver conflictos sobre tierras, deslindes, baldíos y restitución, hoy sin una instancia judicial operativa.

Pese al mensaje de de urgencia enviado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el proyecto –que fue incluido en el orden del día de la plenaria de la Cámara– no se discutió el pasado 29 de octubre. La sesión continuó al día siguiente, pero la discusión sobre la Ley de Jurisdicción Agraria fue ubicada en el quinto lugar y nuevamente se levantó la sesión antes de su debate.

El representante Juan Carlos Lozada (Partido Liberal) calificó la decisión como una falta de compromiso político con el campo colombiano: “Ya aprobamos la ley legislativa y la estatutaria. ¿Vamos a dejar la tarea a medio camino? Terminar esto es imprescindible”, afirmó.

Desde la oposición, el congresista Hernán Cadavid (Centro Democrático) advirtió que el proyecto requiere mayor claridad técnica y financiera, mientras que Catherine Juvinao (Alianza Verde) cuestionó la falta de voluntad del Congreso para tramitar una ley que atiende las causas estructurales del conflicto armado.

El futuro de la ley de Jurisdicción Agraria sigue en manos del Congreso. Mientras tanto, las comunidades rurales y las organizaciones sociales esperan que el proyecto de ley esté en el centro de la discusión para saldar una de las deudas que dejó el Acuerdo de paz de 2016.

