Liberan al jefe negociador de disidencia de Calarcá en mesa de paz tras captura en Guaviare

Delegado de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), durante la instalación del sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno y las disidencias de Calarcá Córdoba. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, dio a conocer que Óscar Ojeda, conocido en la guerra como Leopoldo Durán y jefe negociador en el proceso de paz que se lleva con el Gobierno de Gustavo Petro, fue liberado tras su captura en Guaviare.

“La delegación de las FARC-EP agradecemos a las organizaciones sociales, comunidades, a la guerrillerada en todos sus niveles de mando, a la comunidad internacional, a la delegación de paz del gobierno nacional, periodistas, iglesias, comunidades étnicas, sectores políticos y a todas aquellas personas que aportaron su granito de arena para la liberación del camarada Leopoldo y cerrarle el paso a sectores guerreristas”, escribió la disidencia.

Horas antes, el grupo armado había denunciado que Durán fue capturado “por una supuesta orden de Interpol” ejecutada por la Policía Nacional en San José del Guaviare.

La captura había sido confirmada a Colombia+20 por la delegación del Gobierno en esa mesa. Miembros de la delegación de paz del grupo armado en ese diálogo le dijeron a este diario que el hecho ocurrió justo cuando le había llegado un esquema de seguridad a Durán por una reunión que tendrían en los próximos días con la mesa de negociación.

¿Por que liberaron a Leopoldo Durán?

Durán es jefe negociador de esa disidencia desde diciembre de 2023, incluso antes de la división entre el Estado Mayor Central —al mando de Iván Mordisco— y el EMBF.

Por su rol en la mesa, cuenta con una resolución del Gobierno Nacional que le permite movilizarse dentro del territorio y que suspende sus órdenes de captura. Además, no fue capturado en flagrancia.

A eso se suma que la notificación internacional que tenía en su contra no era una circular roja, sino una circular azul de Interpol. A diferencia de la roja, que se utiliza para ubicar y detener a una persona con fines judiciales o de extradición, la azul está orientada a obtener o ampliar información sobre su identidad, su paradero o sus actividades dentro de una investigación penal, sin que implique necesariamente su captura.

La detención se produjo el mismo día en que el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, anunció a través de X que viajaría al Guaviare para “verificar la situación operacional” tras combates con hombres de la disidencia de Calarcá en la zona del caño Macú, en San José del Guaviare. En esos enfrentamientos murió el soldado Yeudy Osorio Córdoba y otros nueve militares resultaron heridos.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.