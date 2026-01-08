Petro sobre el ELN: “Hay que quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso este miércoles, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

El Gobierno Petro parece endurecer su discurso frente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el que desde hace un año permanece suspendida la mesa de diálogo debido a la arremetida violenta del grupo armado en Catatumbo.

Este 7 de enero, durante su intervención en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro entregó detalles de la llamada con el presidente Donald Trump, realizada en medio de un nuevo capítulo de tensiones diplomáticas marcado por la situación en Venezuela.

El mandatario colombiano dijo que le expresó a Trump que “la paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela” y que es necesario “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama el Ejército de Liberación Nacional, controlador y asesino de campesinos, 200 del Catatumbo colombiano”.

Ese mensaje fue confirmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta de X. “Otra de las conclusiones de la llamada Trump-Petro fue reforzar las acciones en contra del ELN, especialmente en la frontera con Venezuela. Al ELN hay que darle duro”, escribió.

La guerra colombiana ha tenido un impacto directo en Venezuela. Los cerca de 2.200 kilómetros de frontera compartida han sido históricamente utilizados como zona de repliegue por grupos armados, especialmente por el ELN, una guerrilla que ha consolidado un carácter binacional. Durante años, ese grupo ha construido del otro lado de la frontera una estructura funcional de apoyo —logística, refugio y economías ilegales— que hoy podría fortalecerse.

Aun en medio de la falta de señales de voluntad por parte de esa guerrilla, el presidente Petro insistió en varias ocasiones en retomar el diálogo. Sin embargo, el ELN volvió a poner en entredicho esa posibilidad con un paro armado de tres días en diciembre y el recrudecimiento de la guerra en Catatumbo, que ha provocado nuevas olas desplazamientos.

En medio de este escenario, y ante el posible fortalecimiento del grupo armado por la crisis en Venezuela, el Gobierno parece inclinarse por una postura cada vez más dura frente al ELN que lo termina de alejar de la paz total, una política que este 8 de enero fue cuestionada por la delegación del ELN en los suspendidos diálogos.

En un mensaje comaprtido en su cuenta de X, el grupo aseguró que “llegado el gobierno de Petro en 2022, no solo prosigue el plan imperialista de guerra, sino que le agrega una política pública de dar estatus político a los narcobandidos, que vienen en alianza con las FFAA, usando una ‘puerta giratoria’ (…) con la justificación de lograr lo que llaman una Paz Total territorial, que empodera a las bandas y las fortalece como mecanismos de disputa y control territorial”.

¿Qué dijo el presidente sobre la lucha contra el narcotráfico?

Durante su intervención, el presidente Petro aseguró que en los próximos días presentará un balance con datos oficiales sobre los resultados de tres años de lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, adelantó cifras que, según dijo, reflejan un cambio de tendencia frente a gobiernos anteriores.

De acuerdo con el mandatario, durante el gobierno de Iván Duque el crecimiento de los cultivos de hoja de coca “fue del 100%” en todo su periodo, mientras que en el suyo no alcanza el 10%. “Nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento”, afirmó.

Además, reiteró que su estrategia ha buscado evitar golpes al campesinado y priorizar la sustitución voluntaria de cultivos, con cerca de 30.000 hectáreas inscritas.

“Le hablé (a Trump) de los resultados y le dije lo más importante. La sustitución de cultivos voluntaria da más éxito y por eso detuvimos el crecimiento de cultivos que la sustitución forzada con glifosato”, dijo el presidente.

