Hoy el municipio está en paz y múltiples voces llaman a la reconciliación. "Estuvimos sumergidos más de cincuenta años en una guerra", dice Mervin Ruiz. "No creo que acá vuelva a haber grupos alzados en armas, nosotros estamos cansados de eso. Aquí no nos podemos devolver, tenemos que dar pasos hacia adelante, no hacia atrás”