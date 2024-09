Marcha por la paz en Tumaco acompaña reunión del Gobierno y disidencia de Márquez

En Tumaco se adelanta la reunión preparatoria de cara a la instalación del segundo ciclo de diálogo entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia. Foto: Archivo Particular

Tras casi dos meses de congelamiento, este fin de semana se reactivó el proceso de paz que el Gobierno lleva con la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez.

El encuentro preparatorio —de cara al segundo ciclo de negociaciones que se realizará en Cuba, pero del que no se tiene fecha aún— se está llevando a cabo en Tumaco, Nariño, desde el sábado y hasta este domingo, y reunió a las delegaciones con al menos 200 líderes sociales, campesinos, indígenas y afros. También estuvo presente el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Alejandra Miller, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, entre otras.

Además, los acompaña los representantes de los países garantes, la Misión de Verificación de la ONU y delegados de la Iglesia Católica.

Por parte de la delegación de Segunda Marquetalia hubo varias ausencias, la más importante, la de Giovanny Andrés Rojas, conocido como Araña, jefe de los Comandos de Frontera, una disidencia de FARC adscrita a la Segunda Marquetalia que, de acuerdo con información de las autoridades, es la que suma más recursos económicos producto del narcotráfico.

El objetivo de este encuentro fue presentar los resultados del primer ciclo de diálogos que terminó el 30 de junio pasado en Venezuela entre los que se destaca la creación de una subcomisión técnica que se encargará de “georreferenciar los municipios, corregimientos y veredas” donde esta disidencia hace presencia; y un cese unilateral al fuego.

Lea también: Con ataque en Arauca, ELN aleja chance de paz con Petro, el presidente que más ha cedido

El sábado hubo una plenaria de las delegaciones y luego tanto las delegaciones como los representantes de las comunidades se dividieron en cinco grupos para tratar temas como: la transformación económica y social, la seguridad humana y paz territorial; el tercer grupo era sobre democracia y participación, otro más sobre educación y cultura de paz y el último sobre territorio, ambiente y biodiversidad.

Las peticiones de la población en cada uno de ellos versaron sobre temas como la entrega de tierras o el problema de territorios baldíos para pueblos afros e indígenas. También se habló de la participación en las mesas de diálogo y, por supuesto, de la seguridad en los territorios.

“Vemos con mucha preocupación que se abren mesas de paz con los grupos armados y luego se rompen esos diálogos dejando a la población en medio. El caso del ELN muestra eso. Las comunidades pedimos a gritos que esa mesa siga y, sobre todo, que el cese al fuego se reanude porque somos nosotras las principales afectadas de las confrontaciones”, dijo un líder social en uno de esos grupos de trabajo.

Este encuentro en Tumaco también será la ocasión donde se presentará el acuerdo de “desescalamiento y definir la metodología y el cronograma de identificación de proyectos sociales y económicos de impacto rápido”.

Justamente eso es lo que se espera que pase en la plenaria de este domingo que se llevará a cabo en el Coliseo del Pueblo en Tumaco.

Una movilización convocada por las comunidades tumaqueñas se desplazó desde el parque Colón hasta el Coliseo con camisetas blancas que llevaban la leyenda “Sin límites por la paz” y “Cese de fuego bilateral ya”.

En contexto: Comisionado de paz no descarta que se levante orden de captura de Iván Márquez

En diálogo con Colombia+20, el comisionado Patiño afirmó que las comunidades han hecho peticiones sobre vías terciarias, salud, pero sobre todo que se cumpla con lo que se pacte.

“No son muchas las peticiones y la verdad, son razonables e históricas. Hay temas de vías terciarias, de educación, de salud, pero sobre todo lo que la gente está exigiendo es que se cumpla lo que se acuerde. El tema básico es rescatar el valor del cumplimiento, un valor que desafortunadamente es lo que más ha generado violencia o estas nuevas violencias que se han venido reciclando un producto, en buena parte, del incumplimiento del Estado, de todo el gobierno (de Iván) Duque, parte del gobierno de (Juan Manuel) Santos. Entonces los reclamos pueden sonar un poco extraños, pero son la realidad de los territorios. Lo que nos dicen es: lo poquito, mediano o mucho que se acuerden, que se cumplan. Que los acuerdos sean serios y cumplibles. Ese es el reclamo fundamental. Los temas son esos que le dije al principio”, dijo a este diario.

Patiño también se refirió sobre si se aceptará la petición de la Segunda Marquetalia de levantar las órdenes de captura de Iván Márquez para que esté en la mesa de diálogos —pedido que fue el principal obstáculo para que se diera esta reunión y se avanzara en el segundo ciclo—.

Aunque pasado 14 de agosto durante un debate de control político, el Patiño dijo que esa petición era una “echada para atrás” en el proceso y que generaba una crisis porque la suspensión de la orden de captura no es posible, porque está pedido para extradición”, el sábado le afirmó a este diario que el problema es que ese levantamiento de las órdenes de captura no les garantizaba protección a Márquez, pero que estaban “dispuestos a tramitarlo”.

“Lo de la petición de extradición sabemos que depende de Estados Unidos y la posibilidad de que se libere la orden de captura, depende de Fiscalía… También del Gobierno Nacional, pero también está relacionado con el uso práctico que se haga de esa petición de extradición. Sabemos que Iván Márquez ha sobrevivido a varios ataques. Una suspensión de orden de captura no le garantiza que el Estado pueda comprometerse con su seguridad y que pueda moverse. No sabemos hasta dónde se le pueda amparar plenamente. De tal manera que creo que es algo más simbólico, pero nosotros estaremos dispuestos a tramitar eso una vez que este proceso esté un poquito más adelantado, que haya mucha más seguridad, más tranquilidad”, dijo.

La Segunda Marquetalia es una de las principales disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, decidió retomar las armas. Liderada por Márquez, quien fue uno de los principales negociadores del proceso de paz en La Habana, esta facción argumenta que el Estado colombiano incumplió varios compromisos fundamentales del acuerdo, lo que los llevó a romper con el proceso.

El encuentro en Tumaco es significativo no solo por su carácter preparatorio para el segundo ciclo de diálogos, sino también por la participación activa de las comunidades locales. Este enfoque territorial es uno de los elementos diferenciadores de la política de paz de Petro, que busca que las negociaciones no se limiten a las mesas en La Habana o Caracas, sino que incluyan a los territorios más afectados por el conflicto. Tumaco, en particular, ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia y el narcotráfico, lo que subraya la importancia de su inclusión en el proceso.

Se espera que al final de este domingo se emita una declaración conjunta que dé cuenta de los avances alcanzados. Aunque las expectativas son altas, el proceso con la Segunda Marquetalia ha estado marcado por múltiples desafíos, y el evento en Tumaco será un termómetro para medir la disposición de ambas partes a avanzar en la construcción de acuerdos concretos.

✉️ Si tiene información o denuncias sobre temas relacionadas con la paz, el conflicto, las negociaciones de paz o algún otro tema que quiera compartirnos o que trabajemos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com; jcontreras@elespectador.com o aosorio@elespectador.com