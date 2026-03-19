19 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Más de 1 millón de turistas aportan, sin saberlo, al negocio de la extorsión de Santa Marta
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tienen el control del 95 % de las “vacunas” que se les cobran a los negocios que giran alrededor del turismo en esa zona. El Clan del Golfo está disputando ese botín.
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