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19 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.

Más de 1 millón de turistas aportan, sin saberlo, al negocio de la extorsión de Santa Marta

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tienen el control del 95 % de las “vacunas” que se les cobran a los negocios que giran alrededor del turismo en esa zona. El Clan del Golfo está disputando ese botín.

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Cindy A. Morales Castillo

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Begi Valentina Rojas Duarte

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Santiago Ramírez Marín

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