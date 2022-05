Masacre en Bojayá: así transcurre la conmemoración de los 20 años

La masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002 en esta iglesia, es uno de los crímenes más atroces en Colombia. / Archivo

“Hoy resistimos con nuestras voces. No queremos que haya más episodios como el que nos tocó ese horroroso día de mayo. En Nóvita, Napipí (Chocó) y otros sitios vecinos está pasando lo mismo que padecimos nosotros y nadie los escucha. Nosotros podemos salir en avión o en lancha, ellos no tienen salida y sus muchachos se están suicidando para no ser reclutados por grupos armados”, dijo Máxima Asprilla, alabaora y vocera de las víctimas, el domingo pasado durante el primer día de la conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá.

Como ella, familiares de los caídos no se quedaron solo en los recuerdos de lo que sucedió el 2 de mayo de 2002, sino que le enviaron una súplica al Gobierno Nacional para que en su región no vuelva a suceder lo mismo.

El padre Albeiro Parra, cercano a la comunidad, hizo un llamado similar: “Lo de Bojayá fue una masacre anunciada y eso todos los días me causa llanto e impotencia. Si no atendemos las necesidades en esta zona del Atrato y por los lados del San Juan, pronto podríamos tener episodios similares”, denunció.

En la tarde del domingo, las víctimas recorrieron las calles del pueblo con el Cristo mutilado que quedó de la iglesia donde fue lanzada la pipeta bomba que mató a 79 civiles. El recorrido debía culminar con un lanzamiento de globos en memoria de las víctimas, pero se suspendió debido a fuertes lluvias.

Este lunes el homenaje iniciará con una peregrinación desde Bellavista Nuevo, el pueblo entregado como medida de reparación, hacia Bellavista Viejo, donde ocurrió la masacre. A las 9:00 a.m. habrá una eucaristía a a cargo de monseñor Darío de Jesús Monsalve en compañía de las Alabaoras de Bojayá, un grupo de mujeres que desde los hechos dejaron de cantarle a la muerte para pedir que se detenga la violencia. Finalmente, hacia las 11:30 a.m. se dará el conversatorio “Bojayá y Chocó, conmemorando 20 años entre la guerra y el olvido”, entre representantes del Comité por los Derechos de las Víctimas, autoridades étnico territoriales, el Sistema Integral de Paz, ONU DD. HH. y la Iglesia católica.

Según conoció Colombia+20, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciará este lunes que la masacre de Bojayá será investigada dentro del macrocaso 04 (sobre la situación territorial de la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién). Sería la primera masacre investigada por la justicia transicional.