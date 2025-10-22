22 de octubre de 2025 - 12:35 a. m.
Sanar para convivir: la salud como puntada de paz
Una invitación a descubrir cómo los determinantes sociales de la salud son claves para construir entornos protectores, dignos y equitativos en Medellín. Luz María Agudelo, vicepresidenta de la junta directiva de la Corporación Surgir, nos guía por una mirada transformadora que conecta el cuidado colectivo con la justicia social.
