22 de octubre de 2025 - 12:35 a. m.

Sanar para convivir: la salud como puntada de paz

Una invitación a descubrir cómo los determinantes sociales de la salud son claves para construir entornos protectores, dignos y equitativos en Medellín. Luz María Agudelo, vicepresidenta de la junta directiva de la Corporación Surgir, nos guía por una mirada transformadora que conecta el cuidado colectivo con la justicia social.

Corporación Surgir

Medellín

Corporación Surgir

Puntada de paz

Organización social

Mujeres

Salud

 

