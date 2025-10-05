Benedetti sobre verdad de ‘exparas’: “Es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato”

Ministro del Interior, participó en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en la que se discutieron las garantías en materia tecnológica que brinda el proceso electoral. Foto: Óscar Pérez

La política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro abrió esta semana un nuevo capítulo: el acercamiento formal con exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El proceso, liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, busca retomar los pendientes de la desmovilización de las AUC y el inacabado balance de la Ley de Justicia y Paz. Pero su arranque ocurre en un escenario político sensible: con el calendario electoral en marcha, la posibilidad de que los excomandantes participen en actos simbólicos o revelen vínculos con dirigentes actuales introduce un elemento de tensión en la campaña y pone a prueba los límites entre la justicia transicional y la contienda democrática.

En entrevista con Colombia+20, Benedetti explica cómo será el funcionamiento de esta mesa y lo alcances que esperan tener. Este lunes, el Ministerio del Interior, el Dapre y el Comisionado de Paz harán un cronograma para este proceso que, según Benedettí, será “a corto plazo”

¿Por qué usted está liderando esta mesa si esa función recae usualmente en el Consejero Comisionado de paz, Otty Patiño?

Yo fui ponente de la ley 975 de 2005, la ley de justicia y paz y ese proceso nunca terminó en un informe, ni en un proceso judicial, fueron extraditados y es claro y país lo sabe, pero sin nombre propio y sin relato verdadero de que hubo personas de la política, del establecimiento que estuvieron metidos en ese proceso macabro del país.

Dicho esto, una forma de no volver a repetir la historia es que los jóvenes, muchos de los que hoy ocupan no habían nacido, sepan qué fue lo que realmente sucedió. Y eso es importante, porque algunos de estas personas del establecimiento, entre comillas, criminales hoy pueden ser candidato a la presidencia o pueden ser actores importantes políticos y es importante que se sepa la realidad.

Usted dijo que había candidatos que podían verse afectados por las verdades que van a decir y también que se iniciaría una suerte de “correría” por lugares afectados por el paramilitarismo, se supone que para que digan la verdad de lo que ocurrió en esos lugares. ¿No es peligroso cerrar este proceso y llevar acabo esa tarea en plena contienda electoral? ¿No podría interpretarse como una forma del Gobierno de interferir en las elecciones?

La verdad nunca será intervención en ningún lado. El principal objetivo de lo que se quiera hacer es la verdad completa.

¿Pero justo una especie de correría en lugar donde ocurrió todo el entramado paramilitar?

Yo nunca hablé de correría.

En las conclusiones de la reunión del miércoles usted dijo que se haría un cronograma para ver viajes, dónde se harían y demás…

Me trato de expresar mejor y de explicar. Lo que se quiere hacer es donde ellos rompieron el tejido social, donde hubo traumatismo, vamos a intentar que ellos vayan allá.

Entonces sí son viajes…

No. Todavía eso está por definir. Es lo que de pronto se pueda crear e ir al territorio y contar qué fue lo que pasó y reparar. Son dos cosas importantes. Yo no entiendo por qué hay temor de la prensa, todavía no del poder político en que se sepa la verdad o se quejan de que esto no es una utilización de la verdad.

¿Cómo se ha pensado hacer eso? ¿En qué lugares se ha pensado decir esa verdad, donde usted dice que podría involucrar a algunos candidatos?

Más que usar la palabra involucrar es posible que los actores que estuvieron en esas etapas macabras del país sean hoy actores políticos.

¿Y eso será en qué escenarios? ¿Logísticamente cómo se dirá esa verdad?

El objetivo de la reunión de ayer es que ellos tienen que escoger a sus delegados. En esto está el Ministerio del Interior, el Dapre, el Comisionado de Paz. Son tres entidades que vamos a trabajar en lo que pudiera ser otro programa de lo que haya que ser. Eso tienen una celeridad impresionante. Yo no estoy hablando ni de largo ni de mediano plazo a corto plazo.

Ahora sí a que ir al territorio porque si tu asesinaste a una persona, los familiares de esa persona por la mucha experiencia que tengo, sin ser experto, siempre los familiares quieren más que todo la verdad del conflicto.

¿Cuáles serán los criterios para que el Gobierno declare por cerrado este capítulo y ese proceso con los exparas de las AUC?

Tiene que haber una verdadera reparación, tiene que haber una verdad que yo me la imagino, le insisto que eso aún no está creado, concretado, pero yo me la imagino que va paralela a la verdad judicial.

¿Y eso quién lo va a constatar o a verificar?

Claro, por eso te digo que va paralelo a la verdad judicial.

Pero todavía no se ha definido quién verifica ni dónde ni nada….

Eso es lo que estamos creando. Todo eso que me está preguntando el lunes tiene que haber un borrador de eso. El lunes tenemos una nueva reunión a las 2 de la tarde en el Ministerio del Interior y con ellos de forma virtual.

En la resolución dice que ellos deben presentar unos planes al Ministerio, ¿de qué se trata?

Yo no quiero hacer una cosa unilateral y necesito que ellos también tengan confianza porque no es fácil que todos tengamos confianza en el proceso. Estamos entre todos ayudando a construir cómo sería la metodología.

¿Para qué proponía usted que algunos salieran de la cárcel o que se les mejorara la reclusión? ¿Qué objetivo tiene?

Los gestores de paz deben tener cómo comunicarse con los otros gestores de paz para ver cómo se llega a los acuerdos. Si tengo una persona completamente aislada, yo no sé cómo hacer para que cierre la verdad, restituya, hable, coordine con las personas que están afuera o quienes sean miembros de esos ejércitos de la muerte. Tengo que darles los instrumentos para que haya los canales de comunicación, primero entre ellos y con quienes fueron sus lugartenientes.

Usted me dice que de todas maneras sí van a estar en algunos lugares. No se ha definido cómo, pero van a viajar a algunos lugares a hablar sobre algo específico. Entiendo que todavía no hay la arquitectura para eso. Le insisto, ¿no es raro que hagan esto en plena campaña electoral? Sobre todo con esto que usted decía de que ¿de pronto cae algún candidato?

Bueno, pero lo que yo te quiero significar es que no tiene que ver con la campaña y los recorridos no serán tan múltiples como la gente cree. Se buscarán aquellos donde se hacen actos simbólicos, esa reparación y esa verdad.

De hecho, cuando tú vas a reparar o el Estado va a pedir perdón y tal, siempre se hacen actos simbólicos también. No es como una correría política por donde estuvieron paramilitares en los municipios, sino que sí habrá actos que tienen que ser simbólicos.

¿En plena campaña electoral? Eso va a tener un efecto inmediato.

Yo creo que sería beneficioso. La verdad siempre va a ser beneficiosa.

¿Beneficiosa para quién?

Beneficiosa para el país. ¿No te parece bien que si unas personas que hoy están posando de que tienen las salidas para ser presidente o candidato al Congreso hayan estado dentro de esas estructuras, se sepa? Es mejor que se sepa antes de campaña que después de campaña.

¿Es más beneficioso que se sepa en plena campaña?

No para mí. A ver, ¿para el país y para la democracia, qué es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato después de elegirse o es mejor se sepa cuando está de candidato?

La ley de sometimiento tiene un capítulo sobre el tema de AUC-. ¿Es verdad lo que dice el ministro Montealegre, que se va a hundir y que usted no ayudó?

La ley de sometimiento es un complemento para este proceso. Yo no entiendo por qué se tiene que hundir. Para mí no está hundida.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.