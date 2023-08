“En Junta de Inteligencia de ayer no se informó sobre un plan para matar al fiscal”

El fiscal general, Francisco Barbosa: y el senador y miembro de la delegación del Gobierno en el proceso de paz con el ELN, Iván Cepeda. Foto: El Espectador

El senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se pronunció este miércoles acerca de la alerta de la Fiscalía sobre un presunto plan de esa guerrilla para asesinar al fiscal Francisco Barbosa.

Según un comunicado difundido en la noche del martes por el ente acusador, cinco altos mandos del Ejército ELN se habrían reunido en Venezuela para concretar un atentado contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa.

La información llegó a la Fiscalía desde inteligencia militar de las Fuerzas Militares, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y por un funcionario de policía judicial que apoya a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Según las averiguaciones, “se realizará un atentado terrorista contra el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado”.

En diálogo con Colombia+20, Cepeda indicó que ayer (martes) el jefe de la delegación del Gobierno en esas negociaciones, Otty Patiño, estuvo en una reunión con la Junta de Inteligencia Conjunta, y que nunca se informó de ese tema. “(Otty) estuvo reunido con la Junta de Inteligencia y no hubo ninguna información sobre algún presunto atentado contra el Fiscal y ese no es un hecho menor (...) Creo que no está clara la naturaleza de la información, que en todo caso no es un informe de inteligencia”, afirmó Cepeda.

Además, se pronunció respecto a que la acusación involucre a Venezuela y dijo que la información tampoco se le informó al presidente Gustavo Petro ni al Ministerio de Defensa o a la Cancillería. “Hay una acusación muy grave contra un país que está cumpliendo desde hace años una labor de garante del proceso de paz y eso es que es un asunto de tal gravedad, no se le informó ni al presidente, ni al Ministro de Defensa, ni al señor Canciller, sino que se apela a la opinión pública”, aseguró.

De acuerdo con el senador, la denuncia del fiscal tampoco llegó al Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MMV) del cese al fuego que se tiene con la guerrilla del ELN. “Llama mucho la atención que el fiscal Barbosa, sabiendo que existe el mecanismo de verificación, que está en cabeza de la Misión de Verificación de la ONU y que tiene un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, no remita esa información a ese mecanismo”, afirmó.

El MMV se activó el pasado 4 de agosto, un día después del inicio del cese al fuego con esa guerrilla que está pactado por 180 días. Esa instancia sirve para informar y prevenir incidentes, recopilar, clasificar, verificar, evaluar y calificar cualquier hecho que pueda considerarse como posible incidente que viole el cese y sus protocolos y emitir los conceptos correspondientes.

El mecanismo está conformado por el Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La delegación del ELN también se refirió a la información del supuesto plan para atentar contra el fiscal y negó cualquier vinculación. “Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”, escribió el grupo guerrillero en su cuenta de Twitter.