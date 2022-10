‘No Odiarás’ estará en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos

“No Odiarás”, el primer largometraje de no ficción producido por Colombia+20 de El Espectador con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia. Foto: María Camila Morales López

“Historias que te harán latir”, así describe este festival a las 80 películas de 25 países que hacen parte de la selección oficial. En su novena edición, el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos proyectará 47 producciones colombianas, entre ello ‘No odiarás’, el largometraje de 1 hora y 20 minutos de Colombia +20 de El Espectador.

¿Cómo reconciliarme con quienes me causaron heridas durante el conflicto armado y evitar que mi tragedia se repita? Ese es el tema central de ‘No Odiarás’ producido por Colombia+20 de El Espectador con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia, que recoge la historia de Sandra Ramírez, una exguerrillera y hoy senadora; Bibiana Quintero, la hija de un militar que cometió graves delitos durante el conflicto armado; y Esther Polo Zabala, la hija de una lideresa que perdió a varios de sus familiares en una masacre paramilitar.

Cada una de las protagonistas se adentra en sus dolores y en sus propias tragedias para concluir que es necesario romper el ciclo de violencia en el que nacieron y crecieron. Por separado y juntas en este documental, buscan un nuevo camino para que Colombia sea diferente.

A diferencia de otros documentales que tratan el conflicto armado en Colombia, ‘No odiarás’ tiene como columna central la reconciliación y el perdón, pero no en un concepto superficial o gaseoso. Todo lo contrario. Muestra el duro camino de las víctimas por sumergirse en el dolor y tomar la decisión de hacer lo mejor posible con lo que les quedó, de poner la frente en alto, no tomar venganza y luchar por la justicia y la verdad.

Esta historia sobre perdón y reconciliación se suma a otras relacionadas con la firma del Acuerdo de Paz y a otras temáticas como el medioambiente, la diversidad sexual, el activismo, los conflictos internacionales y las tradiciones culturales, enviadas por países como Chile, México, España, Argentina, El Salvador, Noruega, Uruguay, Polonia, El Salvador, India, Japón, Cuba, Brasil, Perú, Irán, Ucrania, Estados Unidos, Corea del Sur e Israel.

Experiencias de personas trans que luchan por sus derechos, madres de "falsos positivos" que buscan desenmascarar al Estado y el deseo de una excombatiente por acabar con el ciclo de violencia en el que creció para volver a empezar, son #historiasqueteharánlatir #cinecolombiano pic.twitter.com/LrK38qDVqr — Historias que te harán latir (@FICDEH) October 28, 2022

La Fundación Impulsos de México creó la productora audiovisual Impulsos Films para organizar este festival. Desde 2013 crearon este espacio para el diálogo sobre la vida, la reconciliación, la promoción y defensa de los derechos humanos, y a la construcción de ideas para la paz. Por esto, además de las proyecciones se realizarán conciertos y charlas sobre estas temáticas.

De 400 propuestas recibidas, solo 80 conforman la selección oficial y estarán en una muestra itinerante que realizarán en 11 municipios, aún no definidos. Próximamente la programación del festival estará disponible en este link.

