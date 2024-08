Comisionado Otty Patiño responde a reclamo del ELN sobre salir de la lista GAO

Otty Patiño, designado comisionado de paz, rechazó las declaraciones del jefe eleno Antonio García. Foto: Archivo Particular

Tras el ultimátum que le dio el Ejército de Liberación Nacional (ELN) al Gobierno sobre excluir a esa guerrilla de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), el consejero comisionado Otty Patiño respondió a ese reclamo pocos días antes de que se venza el plazo, el próximo viernes 23 de agosto.

En entrevista con RCN Radio, el comisionado explicó que excluir al ELN de esa lista implicaría presentar una ley ante el Congreso y señaló que actualmente no existe un ambiente favorable para dicho trámite.

Asimismo, precisó que “es suficiente lo que ya se ha hecho en considerarlos un GAO al margen de la ley, que es de alguna manera lo que lo caracteriza como un actor político. Llamarlos un grupo armado rebelde, o cualquier otra denominación, significaría algo que depende del Congreso y no del presidente de la república”.

Sin embargo, salir de la lista GAO es la principal petición de esa guerrilla para darle continuidad a la mesa de diálogo, que hoy por hoy atraviesa una de sus mayores crisis. Lo cierto es que ya existe una resolución que los excluye de esa lista, pero la petición del ELN es que se haga vía decreto.

“Aprovechando que su Delegación de Diálogos ha manifestado que ‘existe una resolución presidencial en la que se reconoce de manera explícita el carácter político del ELN y su condición de organización armada rebelde’, entonces haga efectivo el decreto presidencial retirando al ELN de la lista de los GAO”, indicó la guerrilla.

Y agrega: “Si se hace público en ese lapso, la Delegación de Diálogos del ELN será orientada para asistir a una reunión extraordinaria con la Delegación del Gobierno, con el propósito señalado en nuestro anterior comunicado”.

En efecto, el presidente Gustavo Petro ha reconocido en discursos públicos al ELN como un grupo rebelde con carácter político. Hace más de un año, el 8 de julio de 2023, expidió una resolución en la que se lee textualmente que “las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional en los diferentes actos administrativos expedidos por el Presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde”.

Lo que busca la guerrilla ahora es darle más fuerza al tema, vía decreto, y es posible que esa exigencia complique mucho más la tensión que se viene cocinando hace más de seis meses con el Ejecutivo.

Fuentes militares explican que la designación del ELN como un GAO le permite al Estado utilizar una “gama más amplia de medidas” en contra de esas estructuras, incluyendo operaciones militares y acciones legales específicas.

Esa gama incluye el uso de la máxima fuerza legítima con acciones como los bombardeos -que en teoría se usan tras la firma del Acuerdo de Paz solo con las estructuras que están dentro del listado GAO-. Aunque el Gobierno de Petro puso en pausa ese tipo de acciones, con el ELN fuera del listado no podría usarlas en contra de esa guerrilla.

La respuesta al máximo comandante del ELN sobre orientación de la mesa

El comisionado Patiño también aprovechó el espacio para responder a un reciente pronunciamiento de Antonio García, máximo comandante de esa guerrilla, quien a través de su red social X cuestionó las directrices de la agenda de paz.

“La Agenda de paz la maneja directamente Otty Patiño recibiendo directrices de los Estados Unidos y las FF. MM. (...) El propósito es desgastar las iniciativas de paz con manejos mediáticos y desmembrar militarmente al ELN”, señaló García.

Por su parte, el comisionado aseguró que las únicas orientaciones que recibe son por parte del presidente Gustavo Petro.

“La única persona que me orienta y que orienta a la política de paz en general es el presidente de la república. Los Estados Unidos no asisten a ninguna de las mesas en calidad de garantes y aunque existieran en calidad de garantes, los facilitadores tampoco me podrían dictar órdenes a mí”, apuntó Patiño.

