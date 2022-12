Cali en la Paz total: Bandas criminales están explorando opciones de sometimiento

Fabio Cardozo, actual secretario de Paz de Santiago de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

“Nosotros adelantamos en Cali una especie de proceso de paz exprés”, dice el secretario de Paz de Cali, Fabio Cardozo Montealegre, al comenzar esta entrevista. Se refiere a los procesos de reconciliación y acercamiento que han tenido con los jóvenes que pertenecieron a las Primeras Líneas en medio del Paro Nacional de 2021 que se sintió con más fuerza en esta ciudad.

Cardozo lleva cinco meses en esta cartera. Llegó en julio de este año luego de que Danis Rentería presentara su renuncia al cargo. Sin embargo, para el actual secretario estos temas no son nuevos ni desconocidos: es abogado experto en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, impulsó la creación del Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca y le dio vida al Observatorio de Paz del departamento.

Cardozo fue asesor de Paz del Valle en 2012 y, desde entonces, su vida ha estado dedicada a la lectura de los conflictos en esta región. En entrevista con Colombia+20, ratifica que esta ciudad acogerá a los gestores de paz y convivencia del gobierno Petro y asegura que están en acercamientos con bandas criminales que podrían entrar en la ley de sometimiento.

Usted ha dicho públicamente que Cali acogerá a los gestores de paz que excarcele el Gobierno Petro, justo en esta ciudad, donde más fuerte se sintió el Paro Nacional. ¿Cuál es su propuesta?

Bueno, en Cali hemos tenido varios procesos que vale la pena destacar como antecedentes a la manifestación del paro que se vivió en todo el país. Nosotros -no tengo aprensión en calificarlo de esa manera-, adelantamos una especie de proceso de paz exprés con la Unión de Resistencias de Cali. Cuando en Cali zumbaban los tiros por todos los costados el Alcalde sacó la bandera de la paz y promovió un diálogo que permitió desbloquear la ciudad. Producto de eso, desde la Alcaldía hemos vinculado a más de 700 jóvenes a procesos sociales y laborales para cerrar esas brechas de exclusión que existían. Ese es nuestro punto de partida.

Nuestro aporte a la paz total de Petro va ser la construcción de la paz urbana de Cali. Tenemos la toda la disposición de coordinar con el gobierno central para abrir esas puertas con los jóvenes.

¿En qué tareas concretas se pueden desempeñar esos jóvenes?

Hay mucho por hacer. Me atrevo a decirle que en todas las carteras de la administración municipal hay posibilidades para los jóvenes: en cultura, en paz, en seguridad: en todas esas pueden hacer aportes muy grandes porque ellos están desde las comunas más vulnerables y conocen sus necesidades. Nuestra apuesta más grande es lograr que se instale una cultura de paz en la ciudad a través de la justicia restaurativa. No todo podemos resolverlo a través de la sanción, sino a partir de la transacción, y ese es uno de nuestros proyectos: lograr llevas procesos de justicia restaurativa a siete zonas de la ciudad entre las que está Siloé, el Distrito de Aguablanca, La Ladera, Puerto Resistencia, la Loma de la Resistencia e intervenir esos territorios para que pueda haber procesos de reconciliación que siguen abiertos después del paro. No todo puede ser la justicia punitiva y a eso le apostamos.

¿Cuál es su principal apuesta como Secretario de paz?

Ahora mismo estamos empeñados en reducir los homicidios en Cali. Para este fin de año sabemos que la tasa de homicidios se habrá disminuido sustancialmente. Según las cuentas que llevamos, el alcalde asegura que tendremos una tasa por debajo de mil homicidios, lo cual sigue siendo escandaloso, pero es una cifra que no teníamos hace más de 30 años. En mi caso, yo estoy empeñado en generar un proceso de construcción de paz urbana a través de los siete territorios que ya mencioné y que están ubicados en las comunas: 20, 18, 14, 15, 1, entre otros corregimientos.

En el marco de la paz total el presidente Petro también ha hablado sobre el sometimiento a bandas criminales, en este caso urbanas. ¿En Cali se ha podido tener acercamiento con algunas?

Sí, pero de eso no voy a hablar porque parte del ejercicio está siendo sometido a la más absoluta reserva para que la cosa se dé. Pero sí, ya empezamos a explorar con delegados del Gobierno Nacional diálogos con las bandas criminales y nosotros estamos haciendo parte de ese ejercicio que se está adelantando.

¿Con cuántas bandas pretenden sentarse a negociar?

Por ahora lo único que puedo decir es que será con todas las que tengan la disposición de acercarse. Este es un ejercicio que viene desde el gobierno nacional, en cabeza de Petro, pero desde la alcaldía por supuesto tenemos la mano extendida para intervenir. Por ahora el proceso es reservado.

¿Qué acciones delictivas por parte de esas bandas son las que más le preocupan en la ciudad?

Hemos logrado evidenciar que efectivamente hay reclutamiento. Digamos, en algún momento ese reclutamiento se daba por parte de grupos armados irregulares que conforman el conflicto armado como guerrillas, pero ahora lo hemos identificado más por parte de bandas criminales que están vinculando a los jóvenes de Santiago de Cali. Nosotros queremos intervenir rápidamente esos territorios para acentuar nuestra propuesta de paz urbana para que el reclutamiento en Cali cese.

En todos estos planes de la secretaría de Paz, ¿qué papel podrían jugar los gestores de paz que nombre Petro?

Estamos muy interesados en contribuir, a partir de del volcamiento nuestro en los territorios y con la vitalidad de los gestores de paz que está proponiendo el presidente Petro, acercarlos a ellos a aquellos actores que constituyen y conforman esas bandas criminales.

Ustedes también suscribieron un acuerdo con la JEP para crear una Agencia de Justicia Restaurativa. ¿En qué consiste?

Así es. Suscribimos un documento con la JEP y la secretaría de Paz del Valle del Cauca. Es la primera alianza tripartita para cumplir las denominadas sanciones propias que imponga esa justicia. Nuestro propósito es que los excombatientes de las Farc, de la Fuerza Pública y los terceros civiles que comparecen ante la JEP, tengan un espacio donde puedan adelantar las acciones restaurativas de la mano de nosotros. Estamos dispuestos a facilitarles todo para que ellos trabajen incluso dentro de nuestros programas institucionales como alcaldía.

¿Qué tan avanzada está la Agencia?

Por ahora estamos esperando que la JEP nos dé las pautas para arrancar. Lo que tenemos es un acuerdo político vinculante firmado, es decir, esto no es solo de voluntades políticas sino que hay obligatoriedades de todas las partes para cumplirlo. Lo próximo que seguirá es sentarnos con el secretario ejecutivo de la JEP acá en Cali para definir el plan de trabajo. Por ejemplo, con el proyecto de gestores de paz que está planteando el presidente Petro, nosotros creemos que los comparecientes de la JEP que deban pagar sanciones en esta ciudad o en este departamento podrían incluso trabajar de la mano con esos jóvenes que serán gestores de paz en Colombia. La idea es poder articular esos esfuerzos de resocialización y reconciliación.

Una de nuestras iniciativas bandera será iniciar un componente pedagógico importante para promover la implementación del Acuerdo de Paz, pero también los resultados de la Comisión de la Verdad. Más allá de las cátedras de paz en instituciones educativas, creo que es importante que podamos hacer pedagogía sobre lo que significa la justicia restaurativa en Colombia: formar a los ciudadanos para entender que no todo se paga con cárcel. La idea es crear una cultura de paz en la ciudad.

¿Usted cree que Cali está preparada para eso? Es una ciudad con muchas fracturas todavía...

Siempre en la historia ha sido más fácil hacer la guerra que la paz. Colombia debería estar aleccionada porque nosotros hemos vivido las guerras de todos los pelambres, pero hay dos elementos que hacen que uno tenga optimismo frente a lo que se está pensando. Primero, Colombia de un giro muy importante en la conducción política del Estado, fue un timonazo haber elegido a un presidente como Gustavo Petro. Segundo, hay que reconocer que el Pacífico colombiano y en especial Cali es petrista. El acompañamiento del presidente a este territorio va ser muy importante. Desde luego este es un proceso que nos va tocar conversar mucho, estoy dispuesto a recorrerme todos los territorios que haya que andar para emprender un proceso de movilización, reflexión, debate y diálogos alrededor de esta oportunidad. Yo creo que los muchachos que se levantaron en rebeldía en el Paro Nacional, que gracias a ellos hoy tenemos una realidad distinta, merecen otra oportunidad.