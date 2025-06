Comisionado Otty Patiño cancela por tercera vez asistencia a debate de control político

Alto Comisionado para la Paz, durante rueda de prensa sobre sustitución de cultivos con los delegados de la mesa de negociación del Gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano Foto: El Espectador - José Vargas

Van tres veces que el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, cancela su asistencia al debate de control político que convoca el Congreso para rendir cuentas sobre los avances en los tableros de negociación en el marco de la política de paz total del presidente Petro.

Este debate de control político se viene aplazando desde hace poco más de un mes debido a la ausencia del comisionado Patiño. La primera citación fue el 1 de abril, pero el alto funcionario no se pudo presentar al recinto, lo que generó rechazo de varios congresistas y también críticas sobre su gestión.

Para esa oportunidad, el Congreso conoció un oficio en el que Patiño excusaba su ausencia debido a temas médicos y dejó como representante a Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Tras esa primera ausencia, se pactó que el debate se realizaría el 23 de abril. A esa cita el comisionado tampoco llegó. Dos días antes, Patiño presentó una incapacidad médica por 30 días e incluso delegó a María Paz Lara Camacho para asumir sus funciones hasta el 7 de mayo.

El debate fue programado nuevamente para este lunes 16 de junio, dado que su incapacidad ya había terminado, sin embargo, el comisionado no asistió por excusa médica. El comisionado estuvo en una cirugía hace dos semanas.

“Lamentablemente, el Consejero Comisionado atraviesa una situación de salud que le impide ejercer temporalmente sus funciones, ya que se encuentra en recuperación de una intervención quirúrgica que le fue realizada el 4 de junio de 2025″, se lee en la excusa presentada al Congreso.

A este debate de control político sobre avances de la paz total también fue citado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El congresista David Racero pidió que se aplazara el debate de control político debido al asunto médico de Patiño que es de “fuerza mayor”. “Les pido aplazar el debate por la razón que el encargado por parte del presidente, que lidera la política de paz total, el doctor Otty Patiño, se encuentra en recuperación tras haber sido intervenido en una cirugía. Es un asunto de fuerza mayor”, dijo Racero.

El debate de control se da en medio de varios focos de violencia en el país por parte de grupos armados. Uno de los más preocupantes es la situación en Guaviare a raíz de la disputa territorial entre la disidencia de Calarcá Córdoba, Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), y la disidencia de Iván Mordisco, Estado Mayor Central (EMC). Este último decretó incluso un paro armado hasta el próximo 21 de junio en todo el departamento. La Defensoría del Pueblo alertó que las comunidades en Guaviare están “expuestas a un riesgo extremo” por las hostilidades.

El comisionado de paz tiene a su cargo las negociaciones de paz que se adelantan con los grupos armados. Además, tiene a su cargo parte de la ejecución del Acuerdo de Paz de 2016 pues bajo su cargo está la Unidad de Implementación.

“Después de casi dos años en el cargo, no cabe duda que el responsable del fracaso de la paz total hasta el momento es el señor Otty Patiño. Dele la cara al país, dele la cara al Congreso. Su mayor y único legado será el recrudecimiento de la guerra que viven nuestras regiones. ¡Renuncie YA!“, señaló en redes sociales Jorge Rodrigo Tovar, vicepresidente de la Cámara y uno de los que citó al debate.

Congresistas piden renuncia de Otty Patiño

Tras la proposición del congresista David Racero para que se aplazara el debate de control político a raíz de la ausencia del comisionado Otty Patiño, algunos congresistas pidieron continuar con el debate e incluso pidieron la renuncia del consejero comisionado.

“Le queda más fácil que renuncie. Estamos en un caos político. Renuncie al cargo, pero una persona enferma, no puede responder. El Guaviare está confinado, hay una carta de la guerrilla que dice que hay paro armado. (...) ¿A qué estamos jugando?“, dijo el representante William Aljure.

Por su parte, el representante Racero respondió que es cuestión de una excusa médica sustentada. “La excusa no es porque no quiera venir, tiene una incapacidad médica, una cirugía. Le pido representante que para darle la altura a este debate entonces que se presente el doctor Otty. Hoy no lo puede hacer. Tiene capacidad médica sustentada, no inventada”, señaló.

El congresista Hernán Cadavid dijo que si bien es entendible que hay una excusa médica, no es un asunto nuevo en el caso del comisionado. “Lo llevamos buscando desde el mes de febrero para que venga al congreso o a las comisiones y nunca está. El debate no es solo a Otty, dentro de la proposición está también el ministro de defensa. Entonces ni el uno ni el otro. Este debate se tiene que hacer”, agregó.

“Colombia necesita un comisionado de paz capacitado para eso. Usted debe retirarse. Presidente de la República, no más Otty Patiño”, dijo la representante Luz Ayda Pastrana

Según se informó en la sesión, la excusa del comisionado Patiño fue notificada al Congreso hacia la una de la tarde de este lunes 16 de junio.

