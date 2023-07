“Ha disminuido el envío de cocaína de Colombia a los Estados Unidos”: Petro

Cultivos ilícitos en el resguardo Indígena Inda Guacaray. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En su discurso durante la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Ha disminuido el envío de cocaína de Colombia a los Estados Unidos”. Según explicó el mandatario, esto responde a los cambios de la dinámica del mercado de las drogas, principalmente en Estados Unidos, donde el fentanilo desplazó a la cocaína.

“La cocaína mataba a 3 mil norteamericanos por sobredosis anualmente, el fentanilo está matando 10 mil”, enfatizó Petro, quien agregó que este opioide es 50 veces más adictivo que la heroína.

El presidente resaltó que se detuvo el crecimiento de los cultivos de coca pero aún sale producción. El destino es el continente europeo y países como Japón, donde se están creando laboratorios de transformación de la pasta de coca en cocaína; llevando al abandono de los laboratorios de Putumayo y Amazonas.

“Se ha desplazado la geografía de la hoja de coca, la región cocainera más grande por exportaciones del mundo ya no es Tumaco, ya no es el Pacífico, es la frontera de Colombia con Ecuador, en el Putumayo. Es por eso que no tuvimos 100% de deforestación porque el Putumayo tuvo deforestación positiva en la frontera y cuando los cultivos de hoja de coca se colocan en la frontera amazónica es que no van al mar”.

Petro catalogó Las dinámicas de la guerra que están relacionadas con el narcotráfico y las drogas como “la tercera violencia” que está en manos de ejércitos privados y bandas criminales que no tienen una bandera política sino criminal.

“Son ejércitos privados, bandas armadas que no tienen bandera política, su bandera es controlar la riqueza, el oro, la cocaína, la mujer, la esclavitud moderna. El mercado de la cocaína y las drogas está cambiando hoy, aunque no se ha hecho público, la conversación con los Estados Unidos ya trata el tema”, señaló Petro en el Congreso.

La invitación del presidente en esta segunda legislatura en el Congreso es a no dejar prosperar esta “tercera violencia” de economías ilícitas y bandas criminales que se han instalado en los territorios. Para lograrlo, se debe llevar a estos actores a transitar de economías ilícitas a lícitas y garantizar progreso en los territorios históricamente excluidos donde se encuentran estas economías.

“Hay unas posibilidades de paz que yo quiero que con ustedes podamos aprovechar para poder disminuir sustancialmente la violencia en Colombia, que hemos llamado como concepto La Paz Total”, concluyó.

Aunque el presidente no hizo una mención específica sobre los avances de implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz con las FARC (solución a los cultivos de uso lícito), el último informe del Instituto Kroc explica que no hay grandes cambios ni avances en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Los retos del tránsito de las economías ilegales a las legales, relacionadas con las drogas en Colombia, estarán acompañadas de las nuevas apuestas del gobierno con su cambio de la política de drogas; una reformulación del PNIS y la implementación normativa del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas, señaló el informe.