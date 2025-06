Isabel Zuleta admite problemas en plan contra la extorsión con bandas criminales en Medellín

Isabel Cristina Zuleta Foto: El Espectador - José Vargas

Con dos años a cuestas desde que inició el proceso de paz urbana en Medellín, este sábado 21 de junio finalizó el plan piloto de no extorsión que se extendió el pasado 21 de marzo sobre 45 barrios del Valle de Aburrá, Itagüí y Bello.

Esta medida, hecha para desescalar la violencia en la ciudad, se ha perfilado como uno de los grandes logros en la mesa, además de la histórica reducción de homicidios que ha sido la principal bandera de la delegación de gobierno, en cabeza de la senadora Isabel Zuleta. Sin embargo, otras versiones apuntan a que esa reducción se debe a una suma de factores históricos, como una tregua implícita entre las bandas criminales.

Más allá de los análisis, lo novedoso es que este sábado será la primera vez que el presidente Gustavo Petro visitará Medellín desde la instalación del laboratorio de paz urbano. Además, hasta ahora el espacio de diálogo socio jurídico con las bandas criminales es uno de los procesos más avanzados en términos de paz urbana, por encima de Quibdó y Buenaventura.

A esta hora decenas de personas están en la plazoleta de la Alpujarra, el centro administrativo de Medellín y de Antioquia, esperando al mandatario, cuyo discurso se centrará principalmente en su propuesta de agregar una papeleta en la próximas elecciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. También celebrará el paso en el Congreso de la reforma laboral.

Su llegada a la ciudad ha sido punto de disputa con el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes afirmaron que el tono del jefe de Estado es para “agitar” a la población más que ayudar a la capital antioqueña.

A esas críticas se han sumado las del Centro Democrático, que en un comunicado publicado este sábado afirmó que conocían de denuncias sobre constreñimiento de integrantes de las bandas criminales para que la población asistiera al evento.

“Preocupan denuncias ciudadanas recogidas por medios de comunicación, como que en barrios como Popular, Santa Cruz, Manrique, Castilla y Aranjuez estarían llegando presuntos integrantes de estructuras criminales a “recomendar” la asistencia a la concentración del presidente Gustavo Petro este sábado en La Alpujarra“, dice el documento.

El gobierno nacional convierte al SENA en una agencia de campaña: denunciamos derroche de recursos para actos proselitistas y políticos de Gustavo Petro en Medellín.



Así mismo, preocupan denuncias ciudadanas recogidas por medios de comunicación, como @ifmnoticias que en barrios… pic.twitter.com/eW1cX8tsDu — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 21, 2025

Según conoció Colombia+20, en el evento estarán varios de los delegados en la mesa por parte de las bandas criminales. Periodistas de este diario han visto en los alrededores de la plaza, hombres del INPEC.

Al lugar ya arribaron varios funcionarios del gobierno como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; el ministro de Educación, Daniel Rojas; el representante a la Cámara, David Racero. También están los 11 campesinos de Jericó que fueron denunciados por AngloGold Ashanti en el marco del conflicto socioambiental que se vive ese municipio por las intenciones de explotación minera.

Además, está la senadora Isabel Zuleta, coordinadora del proceso de diálogo con las bandas del Valle de Aburrá. Colombia+20 habló con la congresista sobre lo que significa la visita del presidente y los anuncios que se harán.

¿Cómo evalúa el plan piloto de barrios libres de extorsión que se adelantó con las bandas criminales y que terminó este sábado?

Sí, bueno. Hemos tenido muchísimas dificultades con ese piloto, que se implementó en 45 barrios de Medellín, Itagüí y Bello. El fenómeno de la extorsión ha sido naturalizado. Nosotros queríamos que las ciudadanías empoderadas dijeran “yo no quiero pagar, no quiero ser extorsionado”. Lamentablemente la naturalización ha generado una distancia muy grande con el piloto. ¿Qué quiero decir? Que nos encontramos con comunidades a las que les da miedo no pagar. Entonces no sabemos si las estructuras están cumpliendo o no porque la gente siente que ellas siguen siendo un referente de seguridad.

¿Qué han encontrado durante este tiempo de aplicación del plan piloto?

Tengo la absoluta certeza de que nos tardamos mucho en empezar. Porque están arraigados, la violencia está arraigada y eso es muy doloroso, muy fuerte. Nosotros estamos haciendo una revisión para saber cómo continuar.

¿Qué tipo de modalidades encontraron?

Estamos haciendo una caracterización, encontramos 17 modalidades de extorsión. Vamos a presentárselas con rigor al país. Vamos a decirles de esas modalidades qué es lo que más está arraigado en la cotidianidad. Por ejemplo, encontramos que una de las modalidades que no catalogan ellos como extorsión, por ejemplo, el que les paguen a estructuras por resolver problemas entre familias, problemas intrafamiliares, problemas de violencia de género. Eso no está bien. ¿Eso sería extorsión o no? Ahí tenemos todo un debate que tiene que dar la sociedad. Resulta que cuando bajamos los índices de violencia por las estructuras, se aumentan los índices de violencia por intolerancia social, por problemas de convivencia. Tenemos en este momento una tensión entre las múltiples violencias. Necesitamos que todo el país se concentre en qué es lo que entendemos por violencias urbanas. Porque no estamos al nivel de profundidad necesario para categorizar los tipos de violencia, los tipos de víctimas. Es un montón de cosas las que tenemos que hacer. Tenemos muchísimo trabajo, pero también mucha esperanza.

El presidente Petro viene a Medellín a varias cosas. Hablará de la constituyente, de la reforma laboral, pero también del proceso de paz urbana con las bandas de la ciudad, ¿qué se va a anunciar?

Hoy vamos a dar un muy buen anuncio en este evento con la presencia del señor presidente, aprovechando que estamos cumpliendo dos años de instalado este proceso, cuya diferencia de otros procesos en Medellín es que se hace por encima de la mesa. Aquí no estamos con las “Villegadas del pasado” (En referencia a Gustavo Villegas, quien fue secretario de seguridad de Federico Gutiérrez en su primera alcaldía, y de quien se dice que se reunía con los cabecillas de la Oficina de Envigado para que bajaran o aumentaran los niveles de violencia.) Nosotros estamos con los artículos que nos facultan desde la ley de paz total, pero sobre todo con la autorización del señor presidente para establecer todos esos diálogos, lo que no pasó en anteriores administraciones.

¿Pero entonces el anuncio no es que se va a extender el plan piloto?

Va a haber un nuevo anuncio, no puedo decir que no se va a extender, porque no hemos llegado todavía a ese acuerdo. Lo que sí estamos pidiendo es más apoyo de las universidades, más apoyo de organizaciones internacionales, más apoyo de estudiosos que nos ayuden a desentrañar cómo son este tipo de violencias naturalizadas. Como mesa no podemos salir a decir de frente que (las bandas criminales) nos cumplen o no. Algo distinto a lo que pasa con los homicidios. La reducción de ese tipo de violencia es un dato duro, es difícil de controvertir. Nosotros necesitamos que tengamos confianza en el proceso y para eso necesitamos variables firmes, documentadas, observación, necesitamos seguimiento y verificación

¿La Alcaldía de Medellín está participando de alguna manera en ese diálogo de paz?

Lo hemos podido hacer sin ellos, lo vamos a seguir haciendo si es necesario, pero no debería ser así. Nuestra constitución es muy clara, el señor alcalde tiene una obligación con la paz, no es si quiere o no. Hoy estamos demostrando aquí, precisamente la decisión es hacerlo aquí, usted no puede seguir siendo sedicioso, señor alcalde, usted no puede decirle no a la paz. Eso no se trata de si somos un gobierno de izquierda o derecha, se trata del derecho a la vida. Y él dice que no, que no le gusta este proceso, pero eso no se trata de si me gusta. Nosotros tenemos una realidad, usted es un mandatario y tiene que sujetarse a nuestra constitución.

