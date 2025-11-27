27 de noviembre de 2025 - 01:30 p. m.
Petro pide a ONU veeduría sobre reforma y jurisdicción agraria
El presidente Gustavo Petro hizo presencia en el evento central de la conmemoración de los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz. En su intervención pidió a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que haga veeduría a la reforma y a la jurisdicción agrarias.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación