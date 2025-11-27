Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria
27 de noviembre de 2025 - 01:30 p. m.

Petro pide a ONU veeduría sobre reforma y jurisdicción agraria

El presidente Gustavo Petro hizo presencia en el evento central de la conmemoración de los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz. En su intervención pidió a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que haga veeduría a la reforma y a la jurisdicción agrarias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia +20

Redacción Colombia +20

Unidad de Video

Temas Relacionados

Petro

Gustavo Petro

reforma y jurisdicción agraria

Acuerdo de Paz

firma del Acuerdo de Paz

Misión de Verificación de la ONU

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.