Arrancó proceso de preconsulta con indígenas para Zona de Ubicación de Comuneros del Sur en Nariño

Comuneros del Sur es uno de los procesos de diálogo más adelantados de la paz total. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuatros meses después del anuncio que hizo el Gobierno y Comuneros del Sur, el frente que se separó hace poco más de un año del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), ambas partes confirmaron que se inició el proceso de preconsulta con la comunidad indígena del Gran Mallama, en Nariño, para su instalación.

De acuerdo con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la jornada se realizó en la Casa Indígena del Cabildo Gran Mallama. En la consulta previa “participaron representantes de los 43 sectores del resguardo”, además de delegados de la Gobernación de Nariño, el Fondo Paz, el Departamento Nacional de Planeación y la alcaldía municipal.

También estuvieron miembros de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal, “junto a víctimas del conflicto armado, cabildos estudiantiles, organizaciones de mujeres, medios comunitarios, consejo de juventudes, el consejo de mayores y la guardia indígena”, según precisaba el comunicado.

¿Para qué una consulta previa?

Desde la Constitución de 1991 -y luego otras sentencias de la Corte Constitucional- se contempla la consulta previa para los pueblos indígenas y otros grupos étnicos como un mecanismo para que puedan participar activamente en la toma de decisiones sobre proyectos, medidas legislativas y administrativas, que puedan afectar directamente sus territorios, sus formas de vida, su cultura y su cosmovisión.

La preconsulta, dice el comunicado de la Oficina del Comisionado, “constituye una etapa fundamental dentro del proceso de consulta previa”.

El documento también precisó que En este espacio se socializaron los objetivos, reglas, alcances y metodología del proceso, “asegurando una participación informada, libre y representativa de la comunidad en la toma de decisiones sobre su futuro”.

Y agrega: “El proceso de consulta previa de la ZUT Mallama busca armonizar los objetivos del Estado con los derechos del pueblo indígena Pasto en el marco de la construcción de paz territorial, fortaleciendo la confianza, la concertación y el reconocimiento de los sistemas propios de gobierno”.

¿Qué es la Zona de Ubicación Temporal (ZUT)?

El 10 de junio pasado, cuando finalizó el séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y Comuneros del sur, ambas partes acordaron la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que estará ubicada en el municipio de Mallama en Nariño.

El objetivo de esta ZUT, que se suma a otras tres que ha acordado el Gobierno con otros dos grupos armados - el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente y con la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano- es que Comuneros del Sur haga tránsito a la vida civil y se haga el proceso de dejación de armas.

El acuerdo contempla inicialmente al 30 % de los integrantes de Comuneros del Sur. En su momento, los delegados explicaron que las autoridades indígenas de Mallama habían dado el visto bueno a que la ZUT esté alojada en ese territorio.

Asimismo, según anunciaron ambas delegaciones, se adelantaron conversaciones con las Fuerzas Militares para garantizar que una vez se cumpla con la transición a la vida civil de los miembros de Comuneros del Sur, se garantice la seguridad de la comunidad frente a la posible llegada de otros grupos armados.

Según lo acordado en la mesa, la Zona de Ubicación tendrá una duración de un año a partir del acto administrativo. Las delegaciones anunciaron que será progresiva en la manera en que avance el proceso de negociación.

“El acuerdo de la ZUT dinamiza y facilita avanzar hacia otros compromisos en el espíritu de lograr resolver las dificultades que se vayan presentando tan típicas en este proceso. No tengo dudas, creo mucho en el proceso. La ZUT es un proceso donde la madurez de la negociación nos faculta otros acuerdos como el marco jurídico. Aceleraremos y avanzaremos. Tenemos un acuerdo número 1 donde mencionamos el 30%, pero es una base. Si el proceso madura en otras condiciones jurídicas podemos estar pensando en incrementar ese numero de hombres. No es solamente un 30% sino que está la posibilidad de incrementar el numero de hombres, eso depende de consolidación del proceso", explicó en ese momento Roger Garzón, delegado por Comuneros del Sur.

Con esa disidencia se adelantó también en abril de este año la destrucción de 582 explosivos entregados por frente separado de ELN.

Además, se han hecho operaciones de desminado humanitario en Nariño en el marco de los acuerdos. Ese es el segundo departamento del país con mayor número de víctimas por minas antipersonal. Según cifras oficiales, desde 1990 más de 12.000 personas han sido afectadas por este tipo de artefactos en Colombia, concentradas en regiones con alta incidencia del conflicto armado.

Aunque la preconsulta es un avance, lo cierto es que ninguna de las Zonas de Ubicación Temporal que ha anunciado el Gobierno se ha instalado. Con el tiempo en contra y obstáculos como inseguridad en los territorios por la presencia de otros grupos armados o falta de voluntad de las estructuras que están negociando.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.