Destrucción de material de guerra: así acelera Petro su paz total antes de que se acabe el tiempo

Parte de las cuatro toneladas de material de guerra que se destruyeron el martes en el corregimiento de Piñuna Negra. Foto: Presidencia y Oficina del Comisionado de Paz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El video dura poco más de un minuto y medio. En las imágenes se ve un terreno rodeado de selva. El césped está perfectamente cortado en forma de rectángulo y parece hacerle una herida a la montaña. Es ahí donde están desperdigados el explosivo tipo anfo, los morteros, las municiones y canecas parecidas a las que cargan la gasolina. Una columna de humo blanco y gris se eleva tras una explosión luego del grito: “fuego en el área, fuego en el área”.

Esas imágenes, difundidas por la Oficina del comisionado para la Paz y proyectadas durante el acto del miércoles en Puerto Asís, mostraban la detonación de cuatro toneladas de explosivos y municiones destruidas el día anterior, bajo supervisión de la Fuerza Pública.

El miércoles, en un acto más político que operativo, el Gobierno y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) formalizaron la destrucción de lo que serán en total 14 toneladas de material de guerra entre explosivos, minas y granadas.

El gesto se vio en pantalla por decenas de personas que estuvieron presentes en el evento bajo el inclemente bochorno de Puerto Asís. En la institución educativa Santa Teresa, comunidades, especialmente indígenas, viajaron varias horas para esperar al presidente Gustavo Petro, quien presidió el evento al que denominaron “hechos que salvan vidas”.

“Ha sido un proceso difícil, lleno de obstáculos, de desconfianzas y de dificultades logísticas, pero también de hechos concretos. La destrucción de este material muestra que, pese a todo, es posible avanzar (…). Son hechos que salvan vidas. Es una expresión de la voluntad de paz del grupo y un paso importante dentro de la política de paz total”, dijo en el acto Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en ese proceso.

No era menor que el hecho político se diera en el departamento de Putumayo, donde es innegable no solo el control del grupo armado, sino especialmente de Comandos de Frontera, una facción de la disidencia que comanda Giovanny Andrés Rojas, conocido como “Araña”. Su rostro apareció brevemente en la pantalla por una videollamada desde prisión a donde llegó en febrero de este año cuando fue capturado en pleno cierre de ciclo tras un pedido de extradición de Estados Unidos.

La paz total sigue viva, pero con respirador. Petro necesita mostrar que su política no fue un fracaso Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE)

En contexto: Capturan a ‘Araña’ al cierre de ciclo de diálogos de Gobierno con disidencia FARC

Esa imagen tan breve muestra que la negociación avanza entre líneas tensas de poder. La escena también sintetiza el momento político que vive el Gobierno.

Petro parece estar jugando su último tramo en clave de legado, intentando mostrar resultados tangibles de su política de paz total antes de que el tiempo político se le agote. Con la Ley de sometimiento empantanada en el Congreso, y la mayoría de los procesos congelados, el Ejecutivo necesita hechos simbólicos que muestren que su apuesta no fracasó.

Con el anuncio de la destrucción del material de guerra -el segundo que se hace en la administración de Petro tras el de Comuneros del Sur, que en abril destruyó 582 unidades bélicas-, Petro busca mostrar hechos visibles que sostengan la narrativa de la paz total.

En esos dos tableros -el de Comuneros y el de la CNEB-, la destrucción de material bélico funciona como un símbolo útil: muestra movimiento, aunque el proceso esté lejos de cerrar.

“Este es un acuerdo de paz parcial, pero sincero”, dijo el comandante “Wálter Mendoza”, jefe negociador por la Coordinadora. “Entregamos el material como muestra de buena voluntad y de esperanza.”

Sin embargo, no todos los tableros del Gobierno avanzan al mismo ritmo. De las cerca de 10 mesas abiertas con distintos actores -desde las disidencias hasta el Clan del Golfo, pasando por el ELN y estructuras urbanas-, apenas dos o tres muestran gestos verificables.

“La paz total tiene muchos tableros y pocos resultados. El Gobierno está administrando una política muy ambiciosa con recursos limitados, con tiempos políticos que se agotan y con una estrategia que no está sincronizada. Por eso hay más anuncios que logros. Y lo que se muestra son los gestos de los grupos que sí están dispuestos a hacer algo visible”, explicó a Colombia+20 Gerson Arias, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Y agrega: “Hay procesos que se mueven, como el de la Coordinadora o el de Comuneros del Sur, y otros completamente estancados, como el del ELN o el de las estructuras urbanas. Esa desigualdad muestra una paz total que se dispersó, que perdió foco.”

El analista Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), coincide en que el Gobierno busca “hechos comunicables” en esta recta final.

“La paz total sigue viva, pero con respirador. Petro necesita mostrar que su política no fue un fracaso, y para eso se apoya en los pocos procesos donde hay resultados visibles. El de Comuneros del Sur y el de la Coordinadora Nacional son los únicos que se mueven, porque los demás están muy trabados o se cayeron”, explica.

Sobre la destrucción del material bélico afirma que si bien es un avance no es algo que tengo un impacto real de cara a un acuerdo final. “No es un tema de fondo, sino de mensaje. Estas destrucciones no transforman la realidad militar, pero sí sirven para sostener la narrativa de que algo avanza. Es una manera de decir: la paz total no está muerta.”

Material de guerra no es lo mismo que dejación de armas

Pero lo ocurrido en Puerto Asís no equivale a una dejación de armas, como ha pasado en otros procesos de paz en Colombia. Se trata de material de guerra, no de fusiles personales. Esa diferencia, sutil para algunos, es clave para entender el alcance real del gesto.

“Lo que ocurrió en Putumayo no es una dejación de armas. Es una entrega de material bélico. En los procesos de paz en Colombia la dejación de armas ocurre cuando se firma el acuerdo y se acaba el conflicto. Aquí todavía no hay un acuerdo final, ni un marco jurídico que dé garantías. Por eso, más que un gesto de confianza, es un movimiento táctico que busca mantener abierto el proceso”, explica Arias.

Y añade que en el lenguaje de los procesos de paz, esto sería una medida de desescalamiento y de confianza. “Es importante que el Gobierno lo diga así, porque si no se genera una falsa percepción de desarme”, indica.

En efecto, en los procesos de paz del pasado, la dejación de armas fue el punto final, no el comienzo. En 1990, el M-19 entregó 640 armas, fundidas luego en 27 lingotes de acero, con la firma de 890 combatientes. Entre 2003 y 2006, las AUC desmovilizaron 31.671 hombres y entregaron 18.051 armas, durante 38 actos de desmovilización.

Más recientemente, en 2016, la Misión de Verificación de la ONU recibió 8.994 armas operativas de las FARC-EP, junto con 38 toneladas de explosivos y más de un millón de cartuchos, en lo que Naciones Unidas calificó como uno de los procesos más exitosos de desarme del mundo.

“El riesgo es no saber si esto afecta realmente la capacidad armada del grupo”, advierte Arias y dice: “Por eso es clave la verificación técnica y el papel de la OEA.”

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, junto con la Procuraduría y el Ejército, acompañó la operación. Pero los informes técnicos sobre el tipo y estado del material aún no se han hecho públicos.

Desde el lado del Gobierno, el mensaje busca ir más allá del cálculo estratégico. En diálogo con Colombia+20, el negociador Armando Novoa dijo que el impacto de esta destrucción va más allá de lo militar.

“Es un mensaje al país y a las comunidades: que sí es posible avanzar, incluso en medio de las dificultades (…) Esto demuestra que los procesos de paz no son solo negociaciones entre delegaciones, sino transformaciones que empiezan en los territorios. Cada tonelada destruida significa menos miedo para la gente”, explica.

Novoa también criticó a quienes, afirma, no entienden el significado de lo que sucedió este semana. “Hay quienes minimizan lo que está ocurriendo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí hay hechos concretos: se destruyó material explosivo verificado. No es un acto simbólico, es una acción real que demuestra voluntad de paz”.

Al final dijo que la dejación de armas se ha discutido en la mesa, pero aún no se aprueba.

Sin embargo, para Arias hay otras variables a tener en cuenta en el efecto real que esto puede tener no de cara a las comunidades, sino a las dinámicas de los grupos armados como el contexto fronterizo.

“El impacto militar de esto es relativo, porque en la frontera con Ecuador es muy fácil conseguir armas y explosivos. Hay un mercado ilegal activo y rutas de tráfico que siguen funcionando. Así que la capacidad de reposición es alta”, explica.

Desde otra perspectiva, el analista Johnson coincide en que el hecho tiene un valor simbólico importante, aunque limitado en su efecto real.

“Es más un mensaje hacia afuera —hacia el Gobierno, hacia la opinión pública y hacia la comunidad internacional— que un cambio real hacia adentro del grupo (…) El riesgo es que la gente piense que el grupo se está desarmando, cuando en realidad sigue armado y operando en los mismos territorios”.

En Puerto Asís, el acto fue recibido sin triunfalismo. “Es el primer paso para creer otra vez en la paz”, dijo el alcalde, Jorge García, con prudencia. “Pero las comunidades deben estar en el centro, no a la orilla de los acuerdos”.

Para los líderes indígenas, la lectura fue parecida. “Después de sesenta años de guerra, esto nos da esperanza”, aseguró Marino Peña, representante de una comunidad indígena del medio Putumayo. “Queremos volver a caminar nuestros territorios sin miedo”.

La destrucción del material de guerra no cambia el equilibrio militar ni garantiza el fin del conflicto, pero deja una imagen poderosa. En el ocaso de su Gobierno, Petro parece apostar por gestos verificables que sostengan la idea de avance, aunque el fondo del proceso siga pendiente.

“Estos son los únicos procesos con gestos comprobables”, concluye Arias. “No son la paz completa, pero son pasos que cuentan. Y podrían garantizar continuidad en un próximo gobierno”. dice.

En la pantalla del acto, la explosión de Piñuña se repitió varias veces: una columna de humo, una onda expansiva, un aplauso breve. Un gesto de paz anticipado, mostrado en video, en un país donde los finales -como las verdaderas dejaciones de armas- casi siempre llegan después de la guerra.

* Enviada especial a Putumayo

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.