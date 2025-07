Los detalles sobre ausencia de ex-FARC en presentación de informe de Acuerdo de Paz ante ONU

Carlos Ruiz Massieu y el firmante de paz Diego Tovar ante el Consejo de Seguridad de la ONU. (Photo by KENA BETANCUR / AFP) Foto: AFP - KENA BETANCUR

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se prepara para una nueva sesión este viernes 18 de julio en Nueva York. Como en las últimas sesiones anteriores, se esperaba la presencia de excombatientes de las FARC para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el país. Sin embargo, en esta oportunidad ninguno pudo viajar a Estados Unidos.

Diego Tovar, conocido también como Federico Montes, y quien ha sido el representante de los firmantes durante esas sesiones afirmó que el por qué no de su ausencia se debió a una “falta de compromiso” por parte de la excanciller Laura Sarabia, pues las cartas para autorizar la renovación de la visa de los firmantes de paz ante la embajada de Estados Unidos no llegaron correctas o a tiempo.

Antes de que Sarabia saliera del cargo y después de la sesión del Consejo de Seguridad que se realizó a mediados de abril, los ex-FARC le pidieron la gestión de las cartas necesarias para la renovación del documento, pero hubo una cadena de errores.

“Nos reunimos con la canciller Laura Sarabia (en abril) y hablamos con ella sobre el papel que veníamos jugando en el Consejo de Seguridad como alta parte contratante, esto en razón de que en ese momento era la primera sesión en la que ella iba a participar. Ella asumió el compromiso desde la Cancillería de adelantar todas las gestiones pertinentes para garantizar la renovación de la visa, que era uno de los requisitos que teníamos pendientes para participar en la sesión del 18 de julio”, explicó Diego Tovar a Colombia+20.

Hasta ese punto, todo iba bien para el trámite de los firmantes, pues contaban con el visto bueno de la entonces canciller Sarabia, quien se comprometió con la gestión de las cartas para la renovación de la visa americana. Sin embargo, después de eso llegó el silencio.

No hubo respuesta de las cartas durante aproximadamente dos meses, hasta que los firmantes volvieron a insistir por el trámite y la Cancillería respondió entregó un documento que no fue aceptado por la embajada de Estados Unidos.

“La embajada norteamericana nos manifestó que se hacía necesario contar con una carta dirigida directamente desde la Cancillería, Asuntos de Migración, a la embajada solicitando que se facilitara la renovación de la cédula del señor Diego Tovar para participar en la sesión del Consejo de Seguridad y que se necesitaba una carta”, dijo Tovar, pero la carta que envió la Cancillería no correspondía a los criterios solicitados por la embajada.

En ese contexto, los firmantes decidieron enviar una carta a la Cancillería diligenciada correctamente, a modo de ejemplo, y , aunque la Cancillería respondió a la solicitud, lo hizo tarde.

“Se hizo una nueva solicitud a Cancillería, pero solo fue posible obtener la carta después de la renuncia de la excanciller Laura Sarabia y el posicionamiento de la nueva canciller, la doctora Yolanda Villavicencio”, explicó el firmante de paz, Tovar.

El pasado 9 de julio fue la posesión de Villavicencio como canciller, al día siguiente, jueves, los firmantes de paz con carta en mano radicaron los documentos ante la embajada de Estados Unidos. “El mismo día que se posesiona nos firma la carta, nos la hace llegar y al otro día radicamos nuestros documentos ante la embajada norteamericana para solicitar la renovación de la visa. Normalmente estos trámites duran 15 días en la embajada”.

Los efectos de que los ex-FARC no vayan a la presentación

Los días hábiles para tramitar las visas no fueron suficientes, según explica Tovar. “Nosotros acostumbramos viajar a Nueva York por lo menos con unos cinco días hábiles de anterioridad con el objetivo de poder avanzar en el diálogo con las diferentes misiones diplomáticas de cara a conocer opiniones y dar las nuestras frente a los informes y posiciones que van a sentar cada una de estas misiones ante el Consejo de Seguridad”.

Como no daban los tiempos, decidieron cancelar la agenda y no lograron viajar. “Tomamos la decisión de cancelar la agenda que teníamos prevista porque esperábamos poder viajar. Los tiquetes los habíamos gestionado y comprado para el día domingo anterior. No podríamos llegar ni el lunes ni el martes y es muy difícil reordenar una agenda de misiones diplomáticas, sobre todo en Nueva York por la suma de tareas que cada una tiene. Eso quiere decir que ninguno de nuestra parte irá a participar en este espacio”, agregó.

La JEP que sí pudo viajar adelantó una reunión con representantes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y con Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General. Durante el encuentro, el presidente del tribunal especial, Alejandro Ramelli, habló sobre las primeras sentencias y la imposición de las sanciones propias a los máximos comparecientes ante el tribunal.

Precisamente, los firmantes han tenido dudas sobre la puesta en marcha de esas sanciones y ese tema ha generado roces con la misma JEP.

Para Tovar el hecho de no haber podido viajar a la sesión del Consejo de Seguridad tiene unas implicaciones, pues no van a poder intervenir en el Consejo de Seguridad como la otra alta parte contratante.

Además, fueron precisamente los firmantes de paz quienes le solicitaron a las Naciones Unidas que hicieran acompañamiento al Acuerdo que se firmó en La Habana en 2016. Colombia+20 supo que a la sesión en Nueva York no asistirá tampoco la canciller Villavicencio, sino que irá el vicecanciller Mauricio Jaramillo.

“Creo que sí fue falta de compromiso por parte de la ex canciller Laura Sarabia porque eran tres meses de sesión a sesión y solo hasta cuando nosotros solicitamos puntualmente que se nos avanzaran unas cartas para hacer el trámite, entró en función la Cancillería. Desafortunadamente los tiempos ya se habían acortado y no eran suficientes para lograr el trámite efectivo de la visa”, concluyó Tovar.

En esta sesión del Consejo de Seguridad se presentará el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU. Será importante porque se trata del último informe a cargo de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión en Colombia, quien deja el puesto para continuar con su trabajo en Haití. En este informe se aborda la violencia política y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

