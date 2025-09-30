Estos son los nominados al Premio Nacional de Derechos Humanos 2025

Premios nacionales de derechos humanos (Colombia 2023 - version XII) Foto: El Espectador - Andrés Cárom

Este 30 de septiembre, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación será escenario de un homenaje a la valentía y la resistencia. Allí se entregará el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, que en su decimocuarta edición vuelve a recordar que, en un país marcado por el conflicto armado y la exclusión, defender los derechos humanos sigue siendo un acto de riesgo y, al mismo tiempo, de esperanza. Con la consigna “Defender es vivir”, el galardón reconoce la labor de líderes sociales, colectivos y organizaciones que, desde los territorios, luchan contra la violencia y la impunidad.

El premio es una iniciativa de Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el respaldo de la Embajada de Suecia, y se ha consolidado como una plataforma para dar voz y respaldo a quienes suelen ser blanco de amenazas, hostigamientos y censura. “La defensa de los derechos humanos sigue siendo invisibilizada, aunque es un valor fundamental para la democracia”, señaló Diana María Montealegre, directora nacional de Diakonia Colombia, al destacar que este reconocimiento abraza luchas diversas: desde la defensa de la tierra y el agua hasta la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos y la participación política.

La ceremonia reunirá a representantes diplomáticos, organizaciones sociales y a la comunidad internacional en un acto que, más allá de los galardones, busca visibilizar trayectorias de resistencia y abrir un espacio de memoria.

Estos son los nominados

En la categoría Defensor o Defensora del Año, tres liderazgos marcan la diferencia. Jacqueline Castillo Peña, integrante de la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha contra la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército. Su voz es la de las madres que no han dejado de exigir justicia por sus hijos asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.

La otra nominada es María Victoria Palacios Romaña impulsa desde la Fundación Latidos Chocó la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+, en especial de mujeres trans afrodescendientes. Su trabajo, pese a las amenazas y ataques armados, ha sido clave para abrir espacios de dignidad en educación, salud y trabajo. Ha recibido reconocimientos internacionales, pero insiste en que su verdadera conquista es reducir los estigmas en un territorio atravesado por la violencia.

La tercera finalista es Maydany Salcedo, una campesina del Cauca que desde hace más de dos décadas defiende la tierra, la vida y la naturaleza frente al avance de la frontera agrícola, los cultivos ilícitos, la industria petrolera y la deforestación. Su liderazgo desde la organización ASINTRACAMPIC desafía intereses económicos y armados, mostrando que la resistencia campesina sigue siendo una de las columnas de la defensa territorial.

Colectivos que sostienen la esperanza

El premio también distingue las experiencias colectivas. En el nivel comunitario, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) continúa su lucha por una reforma agraria integral en medio de la violencia de los grupos armados ilegales. En San José de Apartadó, la Asociación Campesina (ACASA) trabaja por la defensa de los derechos humanos a pesar de las amenazas constantes. Y en el suroeste antioqueño, la Mesa Ambiental de Jericó resiste frente a los megaproyectos mineros, un pulso desigual que llevó a 11 de sus integrantes a juicio por sus protestas pacíficas, en un caso que ha despertado solidaridad nacional e internacional.

En el nivel de organizaciones, el Colectivo Cimarronaje del Chocó acompaña a sobrevivientes de minas antipersona en 14 municipios, combinando prevención, formación y procesos comunitarios pese a los riesgos de desplazamiento y reclutamiento. El histórico Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), con dos décadas de trayectoria, sigue exigiendo verdad y justicia frente a la desaparición forzada y el paramilitarismo, levantando memorias incómodas como el mural ¿Quién dio la orden?. Y la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), desde 1993, articula comunidades y organizaciones en un esfuerzo persistente por la paz, el diálogo social y la memoria transformadora.

Una vida dedicada a la defensa de los derechos

Finalmente, la categoría “A toda una vida” reconoce trayectorias de más de tres décadas. Mildrey Corrales Charry, secretaria técnica de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), ha liderado la articulación de 285 organizaciones en la incidencia nacional e internacional, con más de 40 años de experiencia en la defensa colectiva.

Luis Emil Sanabria Durán, cofundador de REDEPAZ, fue uno de los impulsores del Mandato Ciudadano por la Paz en 1997, que logró recoger más de 10 millones de firmas. Su vida ha estado dedicada a la pedagogía para la paz y a la protección de comunidades en riesgo.

La hermana Cecilia Naranjo Botero, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, ha acompañado durante décadas a comunidades desplazadas en el Bajo Atrato y el Pacífico, promoviendo zonas humanitarias y dejando testimonio de su caminar en el libro Caminantes del amor eficaz para sembrar vida.

El cuarto homenajeado es Jesús Javier Dorado Rocero, defensor en Nariño y directivo del Sindicato del Magisterio. Desde los años noventa ha impulsado el Comité Permanente por los Derechos Humanos de Nariño, documentando violaciones y acompañando movilizaciones como el estallido social de 2021. Su persistencia le ha valido medidas de protección de la CIDH.

Para Montealegre, lo más valioso del proceso es que la mayoría de las postulaciones surgieron de las propias comunidades: “Ese es el reconocimiento más importante, porque nace de quienes conviven con estos liderazgos y los han visto arriesgarlo todo por la vida y la dignidad”.

En un país donde la defensa de los derechos humanos aún cuesta la vida, este premio no es solo un galardón simbólico: es también un escudo colectivo, un acto de legitimidad y memoria que reafirma que quienes luchan por la justicia no están solos.

