“Disponen de un mes para organizar su sometimiento”: De la Espriella a grupos armados

Abelardo de la Espriella habla tras recibir su credencial como presidente electo de Colombia este jueves, en Bogotá. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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El presidente electo Abelardo de la Espriella dio este lunes un ultimátum a los grupos armados y les dijo que tenían un mes para “organizar sus sometimiento”.

Las declaraciones las dio De la Espriella durante la ceremonia de entrega de la credencial que lo acredita como el nuevo mandatario.

"A esas personas que intimidan al pueblo mediante el caos y la violencia. A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar. Disponen de un mes para organizar su sometimiento al estado de derecho“, indicó.

En el Congreso pasado, tanto el Gobierno como varios legisladores intentaron aprobar una ley de sometimiento para los grupos armados, pero ninguna prosperó.

Así mismo, De la Espriella dijo que en su gobierno solo imperará la ley y no habrá ofertas para los grupos armados.

“No habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzoso. En la era del Tigre se acabó. La ley, y solo el imperio de la ley”, indicó.

Tanto en su campaña como en el programa de Gobierno, el presidente electo ha dicho que no llevará negociaciones de paz. Aún es una incertidumbre qué hará con algunas iniciativas que quedarán bajo su gobierno con la recién instalada Zona de Ubicación Temporal con la disidencia de Mendoza en Putumayo y que por decreto va hasta el 25 de diciembre.

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