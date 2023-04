“Colombia no tiene la capacidad de indemnizar a víctimas del conflicto”: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro durante la plenaria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría Foto: EFE - Orlando Barría

El presidente Gustavo Petro dijo este martes durante el plenario del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (CNPRC) que el Estado no tiene la capacidad de indemnizar a víctimas del conflicto.

El mandatario dijo que basado en los meses que lleva al frente del Gobierno de Colombia, el presupuesto que tiene la Unidad de Víctimas no es el suficiente para la indemnización total para aquellos que fueron afectados por la guerra y que se tardarían al menos 125 años es hacerlo.

“Si es cierto aquella retórica que decía que la reparación de las víctimas era fundamental para la construcción de la paz, ¿qué ha pasado con ello? Debería ser en mi opinión un tema de debate público. Los datos que tenemos de acuerdo a la Unidad de Víctimas, dadas las normas y decretos, es que el valor de indemnización es de 301 billones de pesos y el presupuesto actual porque la víctimas se están indemnizando en una pequeña parte con los bienes que entregaron los victimarios y en gran medida con el presupuesto, es decir, el pago de la sociedad colombiana, es que el presupuesto de este año es 2.5 billones anuales. Simple matemática: 301 billones entre 2.5 billones nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas... 125 años. Es decir, aquí estamos hablando de una mentira (...) Al país se le está mintiendo”, dijo Petro.

Y agregó: “Lo que le estamos diciendo al país es que las víctimas se van a morir primero, antes de recibir una indemnización. Entonces, ¿cómo se podría indemnizar a las víctimas si se necesitan 301 billones? (...) Indudablemente no se puede hacer con el presupuesto y tampoco se puede hacer con los bienes de los victimarios que ya los entregaron, creo que en parte se lo robaron. Ahora vamos a esclarecer. Es decir, que la criminalidad entró a la Unidad de Víctimas y volvió a victimizar”.

Para Petro, si no se puede indemnizar a las víctimas con los bienes entregados por los victimarios ni con el presupuesto, hay que construir otro camino a través del Banco de la República.

“La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para indemnizar a víctimas de la violencia en Colombia. Así acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la Iglesia, el Banco que es peor que la Iglesia, pero cómo más. O decimos la verdad: no se puede o hay un camino no ortodoxo para hacerlo y que en un lapso de 10 o 15 años máximo ese cúmulo de víctimas sea indemnizado. Si ustedes tienen otro camino, cuéntenme porque lo estoy buscando”, afirmó.

La discusión se dio en el plenario del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, cuya misión es propender por el logro y mantenimiento de la paz.

Noticia en desarrollo...