Diálogos de paz con el ELN quedan en la cuerda floja tras atentado en Arauca

Base militar es atacada en Arauca. Foto: Fuerzas Militares

El ataque contra una base militar en Puerto Jordán, un centro poblado de Arauquita, Arauca, que dejó dos muertos y 25 heridos, despertó el pronunciamiento más fuerte sobre la negociación de paz con el ELN en los 22 meses que han transcurrido desde el inicio del proceso. El propio presidente Gustavo Petro dijo que “es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz con sangre”.

El hecho se suma a una serie de al menos diez atentados ocurridos desde que se venció el ultimátum que le dio el ELN al Gobierno el pasado 23 de agosto para sacarlo a través de un decreto de la lista de los Grupos Armados Organizados (GAO) y en el marco de un congelamiento de 7 meses en la mesa de diálogos de paz. A las voces críticas se sumaron sectores de todo el país que una vez más cuestionaron la voluntad de paz de la guerrilla.

Aunque el cese al fuego se suspendió desde el pasado 3 de agosto en todo el país, el grupo armado aseguró que no atacaría a la fuerza pública por un plazo de 20 días, para salir de esa lista. Sin embargo, al término de ese tiempo no hubo pronunciamiento del Ejecutivo, y los ataques no se hicieron esperar.

“El ELN logró su objetivo de hacer que el gobierno rompiera la negociación. Esta guerrilla se va con 28 acuerdos firmados y la metodología de su convención nacional y esperará los resultados electorales de 2026 mientras se consolida en Venezuela”, señaló el profesor Luis Fernando Trejos.

Precisamente, en anteriores negociaciones se ha visto el uso de violencia terrorista del ELN. Durante el gobierno de Iván Duque, ese proceso quedó suspendido tras el atentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes General Santander, el 17 de enero de 2019, que dejó 23 muertos y 87 heridos.

Lea también: “Es una acción que prácticamente cierra el proceso”: Petro por ataque eleno en Arauca

Según conoció Colombia+20, al interior de la Casa de Nariño hay tensiones por los impactos que esto pueda generar, pues la mesa podría finalmente romperse. Justo en el Consejo de Seguridad que lideró el mandatario este lunes 16 de septiembre, se habló sobre el proceso con el ELN y su estancamiento. Al parecer, lo que buscarán ahora es conseguir una conversación directa con esa guerrilla e intentar establecer canales de comunicación. Lo cierto es que esta vez el presidente Petro pareciera adoptar una postura mucho más fuerte a pesar de su apuesta por mantener las mesas de paz.

La delegación espera pronunciarse en el transcurso de este miércoles 18 de septiembre.

Así fue el atentado a la base militar en Arauca

El atentado más reciente contra una base militar se produjo este martes, en Puerto Jordán. Si bien el grupo armado no se ha atribuido el hecho, las Fuerzas Militares señalaron que el ELN estaría detrás del ataque que dejó 27 uniformados heridos, siete de ellos con pronóstico grave, y dos muertos identificados como Julián Patiño Arango y Bairon Andrés Correa Vargas.

Según la información preliminar, el grupo armado habría lanzado desde una volqueta explosivos tipo “tatucos” que detonaron dentro de la base militar. Así mismo, el Ejército denunció que el ELN utilizó artefactos improvisados a tan solo 900 metros de una escuela con más de 300 menores de edad, lo que catalogaron como una clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Tras el hecho, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, se pronunció sobre las intenciones de ese grupo armado.

“El ELN está buscando de alguna forma llamar la atención para que el gobierno acceda a sus peticiones en el marco de la mesa de paz. Esta acción delictiva usa artefactos no permitidos. Estamos reforzando nuestra presencia en el sector de Arauca para mantener la ofensiva hacia ese grupo y logremos devolverle la tranquilidad a los arauqueños”, dijo el Almirante Cubides.

Desde la Consejería Comisionada de Paz también repudiaron el atentado. “Asesinar soldados no es un camino que conduzca a la paz. Los soldados y oficiales de la Fuerza Pública son hermanos colombianos. Quien atente contra ellos, atenta contra la patria”.

Le puede interesar: Nuevo atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ELN sería el responsable

Este reciente atentado se suma a seis voladuras contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y el Bicentenario; un ataque contra un CAI de la Policía en Arauca; y hostigamientos contra la fuerza pública en por lo menos tres departamentos del país como Cauca y Norte de Santander.

Los efectos en la mesa de negociación en crisis

Antes de este atentado, el Gobierno se mantenía en la posición de no levantarse de la mesa y hacer constantes llamados a esa guerrilla para que se sienten a dialogar y se prorrogue el cese a la mayor brevedad, incluso en medio de los ataques. Sin embargo, tras el pronunciamiento del presidente Petro, habrá que esperar decisiones de fondo sobre el proceso de paz.

El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, ha reiterado que la mesa con ese grupo armado está agotada. Justo la semana pasada, el 6 de septiembre, el comisionado señaló que “el proceso con el ELN está agonizando” y que solo la guerrilla podría oxigenar la negociación y que no sería por medio de bombas a oleoductos y asesinatos. Eso sí, el consejero comisionado reiteró que el Ejecutivo mantiene su intención de buscar una salida negociada al conflicto. “El Gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz, pero desde luego, si la otra parte desiste de eso, el Gobierno no puede hacer nada más”.

En ese contexto, la respuesta del ELN a las invitaciones para reanudar las conversaciones ha sido negativa y en declaraciones y columnas de opinión de su máximo comandante, Antonio García, insisten en que el Gobierno ha incumplido acuerdos y ha promovido fracturas internas en la guerrilla. Esto por el diálogo independiente que el Ejecutivo inició con Comuneros del Sur, otrora frente del ELN que se separó del grupo armado en mayo pasado, adelanta negociaciones en Nariño y ha sido una de las razones principales de la crisis que mantiene el proceso con esa guerrilla desde febrero. Precisamente, este atentado contra la base militar se produjo justo un día después de que el Gobierno echó a andar oficialmente la primera parte del proceso con Comuneros.

Ante tal situación, la pregunta que queda abierta es si el Gobierno va a continuar el proceso con el ELN o si definitivamente se cerrará.