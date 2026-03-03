Haciendo País

03 de marzo de 2026 - 11:06 p. m.

Guía rápida: qué son las curules de paz y dónde se votan en Colombia

¿Qué son? ¿Dónde se votan? ¿Por qué existen? Los 16 escaños creados tras el Acuerdo para que los territorios más golpeados por el conflicto elijan directamente a sus representantes en la Cámara solo se votan en municipios priorizados y en estas elecciones llegan por última vez al Congreso.

Cindy A. Morales Castillo

Natalia Ortega

