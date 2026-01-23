¿Quién era Camilo Torres, el cura guerrillero de ELN cuyo cuerpo habría sido hallado?

El cura Camilo Torres estuvo solo cuatro meses en armas con el ELN, pues murió en su primer combate. Foto: ARCHIVO EL ESPECTADOR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cuerpo del cura, sociólogo, miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) e ícono de la teología de la liberación Camilo Torres habría sido hallado este viernes tras más de seis décadas de su muerte en combate el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, Santander, durante su primera acción como combatiente.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) citó a una rueda de prensa este viernes en la que se dará a conocer información relacionada al cura Torres. Según la invitación, la directora Luz Janeth Forero dará a conocer una “noticia relevante para la búsqueda humanitaria y extrajudicial en el marco del conflicto armado”.

Según lo que se conoce se habría dado con la presunta localización del cuerpo.

La primera información la dio el ELN en un comunicado difundido este viernes en sus canales oficiales.

🚨 Atención 🚨

Hoy el ELN conoce que el cuerpo del cmdte Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional. pic.twitter.com/qG936TavzB — DelegaDPaz (@DDPazELN) January 23, 2026

“El cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad… el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional”, señala el texto divulgado por la guerrilla, en el que también reivindica la múltiple dimensión de su vida: sacerdote, académico, agitador social y revolucionario integral.

¿Quién fue Camilo Torres?

Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929 y se destacó como sacerdote católico y sociólogo. Fue profesor universitario y cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia antes de asumir un papel activo en política social.

Influenciado por las tensiones de su época entre fe y justicia social, Torres dejó el sacerdocio en 1965 para unirse al ELN, grupo guerrillero inspirado en parte en la teología de la liberación y el marxismo.

En su comunicado, el ELN sostiene que los restos estuvieron desaparecidos por décadas y denuncia que tras la muerte de Torres su cuerpo fue “ocultado por el Estado”. Ahora solicita que, tras ser identificados, los restos sean entregados a la Universidad Nacional, donde fue capellán y docente, para su respeto y custodia.

La figura de Camilo Torres Restrepo ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Para unos, es un símbolo de compromiso social y religiosa con los pobres; para otros, un actor polémico que eligió la vía armada en un momento convulso de la historia colombiana.

El supuesto hallazgo de sus restos no solo reanima debates académicos e históricos, sino que toca fibras profundas sobre memoria, verdad y justicia en un país marcado por décadas de conflicto.

Lo que significa el cura Torres para el ELN

Aunque Torres inspiró el movimiento que creó al ELN, solo hasta finales de 1965 llegó a las filas. Tras la toma 7 de enero de 1965, también conocida como la toma de Simacota, y considerada la primera incursión armada de esa guerrilla, Camilo Torres se unió oficialmente al grupo ilegal.

“La adhesión al movimiento guerrillero de sacerdotes como Camilo Torres le valió el apoyo en sectores de la población campesina”, se lee en el capítulo territorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Su llegada, en principio y por obvias razones, se dio de manera clandestina, obligado por la persecución que sufrió de parte de la Iglesia Católica y de algunos sectores de la sociedad.

El cura Torres fue el fundador de la primera facultad de sociología de América Latina (en la Universidad Nacional), pionero de la teología de la liberación y precursor del Frente Unido del Pueblo, un movimiento social opositor a los partidos tradicionales unidos en el Frente Nacional. Así, su adhesión a la guerrilla fue también un paso en su lucha -que por entonces ya sumaba más de una década- sobre la pobreza, la injusticia social y la clase trabajadora.

“Por aquí en San Vicente hay varias historias sobre cómo llegó al pueblo. La versión más fuerte es que dicen que en la plaza del pueblo, que por ese entonces era como la de Villa de Leyva, lo esperó Fabio Vásquez en un carro, se lo llevó monte adentro y que cuando llegó a donde estaban los demás del ELN casi nadie lo reconoció”, afirma Jaime Ardila, dueño del periódico El Yariguí y hermano de Reinaldo Ardila o ‘Ito’ como se le conoció en la guerra a uno de los integrantes del Eln.

El anuncio público de que el cura Torres era parte de las filas del Eln se dio el 7 de enero de 1966, justo un año después de la toma de Simacota. “Camilo Torres, el sacerdote más popular, más polémico, más amado y temido del país, se había hecho guerrillero. La incorporación de Camilo Torres a aquella organización guerrillera recién nacida la marcó decisivamente hasta el día de hoy. Y fue una marca a fuego y sangre, a pesar de que el paso por la guerrilla del padre Camilo fue tan rápido como la carrerita del venado en la montaña”, dice Vigil en su libro.

En efecto, apenas un mes después, el 15 de febrero de ese año, tropas de la Quinta Brigada dieron muerte al cura guerrillero durante su primer combate en el corregimiento de Patio Cemento en El Carmen, entonces parte de San Vicente de Chucurí. Su muerte influyó en el paso a armas de varios sacerdotes y religiosos como Manuel ‘el cura’ Pérez o Domingo Laín, entre otros.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.