Un homenaje en la mesa: recordar a los desaparecidos de Colombia con recetas

El Recetario para la Memoria, un proyecto nacido en México, llegó a Colombia para que familiares de víctimas de desaparición forzada recuerden a sus seres queridos a través de la cocina. Esta edición, que verá la luz en diciembre, reunirá las recetas de al menos 49 familias. Rosalba Campos preparó una pasta para su hermano Gustavo, uno de los 13 jóvenes desaparecidos en el caso Colectivo 82.