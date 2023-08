Familia de Catatumbo recibió título de propiedad de parcela que esperó por 20 años

Noralba recibió el título de su propiedad luego de haber vivido en ella por más de 20 años. Foto: MercyCorps

Hace un par de meses, Noralba recibió algo que esperó por más de 20 años: el título de propiedad de su parcela. Aunque desde ese tiempo poseía el predio, solo hasta hace un par de meses sintió que realmente era suyo cuando recibió el papel.

“Para mí tener el título de mi ranchito es un sueño cumplido. Siempre pensé que no podía tenerlo porque eso cuesta mucha plata y es muy complicado, pero ProTierra me dio la oportunidad de tenerlo, y de brindarle un patrimonio a mis hijos, y eso me hace muy feliz”, resalta emocionada Noralba, residente en zona rural de Tibú.

Al menos mil familias de Tibú han recibido en los últimos dos años el título de sus propiedades rurales sin tener que pagar por ello, evitándose trámites, filas y demás gastos que conlleva el proceso de titulación.

En este proceso ha ayudado la alianza de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) junto a la organización Mercy Corps, que hace unas semanas ratificaron el memorando de entendimiento que habían firmado en 2021 y que les extiende su trabajo hasta el 10 de junio de 2031.

Esta alianza se da principalmente en procesos de formalización y restitución de tierras en Colombia, especialmente en los territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

“Gracias por permitirnos hacer un ejercicio de complementariedad. La restitución es integral, no se trata de restituir solo un pedazo de tierra, sino de restaurar la sociedad y armonizar a la sociedad colombiana para lograr la paz total”, dijo el día de la firma Giovani Yule, director de la URT.

Por su parte, Hugo Gómez, director de tierras y desarrollo rural de Mercy Corps, afirmó que esta unión ha sido extendida a otras instituciones estatales. “Esta sinergia de múltiples aliados como la URT, el SENA, la ANT y la ART con la confianza y el compromiso de las comunidades, son pasos concretos para una apuesta de construcción de paz a 10 años”.

Actualmente, Mercy Corps desarrolla en Norte de Santander y Cauca Protierra Tibú y Desarrollo Algo Nuevo, programas enfocados en el desarrollo rural integral. La articulación con la URT ha sido clave para la implementación de sus dos apuestas más grandes: el acceso efectivo a procesos de restitución para poblaciones afectadas por el despojo o el abandono de tierras y la promoción de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

A través del programa Protierra Tibú, que se implementa en la región del Catatumbo (Norte de Santander), más de 900 campesinos y campesinas han recibido la titulación de sus predios rurales en los corregimientos de Pacelli, Tres Bocas y Parte Alta Tibú.

El programa no solo agiliza la entrega de los títulos de propiedad, sino que les permite a las familias recibir insumos y herramientas para cultivar sus tierras y cosechar sus alimentos, promoviendo su soberanía y seguridad alimentaria.

Producto de ello se han hecho huertas caseras de tomate, pimentón, cilantro, y galpones de pollos, gallinas ponedoras, cultivo de cachama, entre otras apuestas productivas de ciclos cortos, hacen parte del acompañamiento que el programa ha brindado a cientos de familias en Pacelli, La Gabarra,Tibú Parte Alta, Tres Bocas y Campo Dos, afirma Mercy Corps.

La segunda fase de este programa se da tras conseguir financiación y se llamará Protierra Catatumbo con el que se pretende llegar a 5.100 familias en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata.