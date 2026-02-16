Restos del cura guerrillero del ELN Camilo Torres: Unidad de Búsqueda hizo entrega simbólica

El altar en la misa que se celebró este domingo 15 de febrero en la capilla de la Universidad Nacional. Torres murió en combate hace 40 años. Foto: Unimedios / Universidad Nacional

Seis décadas después de su muerte en combate, en Patio Cemento (Santander), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hizo este 15 de febrero la entrega simbólica de los restos de Camilo Torres, sociólogo y el cura que perteneció a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Aunque se había previsto que la ceremonia de entrega fuera en la mañana del domingo en una misa que se celebró en la capilla de la Universidad Nacional, al final se realizó en un discreto acto en las oficinas de la Unidad de Búsqueda en Bogotá sobre las 7 de la noche. La UBPD entregó el cofre al sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien fue quien realizó la solicitud formal de activación del procedimiento de búsqueda.

El cambio de planes se dio en parte por la masiva convocatoria hecha por la Universidad Nacional, pero también por una limitación señalada por el Instituto Nacional de Medicina Legal. “El proceso ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las nuestras óseas. Sin embargo, contamos con una muestra biológica que ofrece información orientadora”, indicó Ariel Emilio Cortés, director del Instituto.

En los videos de la entrega se puede ver a la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, y al excomisionado para la paz, Danilo Rueda, quien también estuvo en la misa en la Universidad Nacional en horas de la mañana.

La Unidad no necesitaba la autorización de Medicina Legal para la entrega de los restos porque ya contaba con confirmaciones técnicas y y forenses de otras entidades, entre ellas de un laboratorio de Estados Unidos, como lo reseñó desde hace varias semana El País de España.

El cuerpo de Torres, sacerdote, sociólogo y miembro de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), permaneció desaparecido desde el 15 de febrero de 1966.

Solo hasta el pasado 23 de enero, el país conoció el hallazgo de unos restos que podrían corresponder al histórico líder de la teología de la liberación en Colombia.

La misa, un acto simbólico en la Universidad Nacional

En la misa de este domingo, decenas de personas se reunieron en la capilla de la Universidad Nacional que desde la semana pasada, tal como lo contó este diario, había estado haciendo adecuaciones para un osario donde estarán los restos de Torres. Una petición que no solo viene del sacerdote Giraldo, sino de varios familiares de Camilo Torres.

Torres no solo fue profesor universitario, sino cofundador de la primera facultad de sociología de América Latina (en la Universidad Nacional), pionero de la teología de la liberación y precursor del Frente Unido del Pueblo, un movimiento social opositor a los partidos tradicionales unidos en el Frente Nacional.

Influenciado por las tensiones de su época entre fe y justicia social, Torres dejó el sacerdocio en 1965 para unirse al ELN, grupo guerrillero inspirado en parte en la teología de la liberación y el marxismo. Así, su adhesión a la guerrilla fue también un paso en su lucha -que por entonces ya sumaba más de una década- sobre la pobreza, la injusticia social y la clase trabajadora.

Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional, dijo a Colombia+20 que desde su fallecimiento, la comunidad académica ha mantenido la esperanza de que sus restos puedan descansar en la institución.

“Así lo atestigua la placa memorial ubicada hace 50 años en la capilla simboliza la disposición permanente de la Universidad para salvaguardar su memoria por su profunda vinculación con la vida universitaria en las dimensiones académica y pastoral. Esta intención se la hemos expresado al padre Javier Giraldo S.J., quien realizó la solicitud formal de activación del procedimiento de búsqueda, y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)”, dijo Jiménez.

Para la vicerrectora que la Universidad Nacional reciba los restos significaría “un reconocimiento a su contribución histórica y un gesto de valor simbólico. El padre Camilo Torres trabajó arduamente por la justicia social y una vida digna para todos los colombianos”.

