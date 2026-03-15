Rodrigo Londoño denuncia estigmatización y noticia falsa sobre supuesto regreso a las armas

Conocido como alias Timoleón Jiménez o Timochenko, presidente del Partido Comunes Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Firmantes del Acuerdo de Paz denunciaron este fin de semana la difusión de información falsa en redes sociales que atribuye al dirigente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, declaraciones sobre un supuesto regreso a las armas “si la derecha” gana las próximas elecciones presidenciales.

La publicación, difundida en varias cuentas de Instagram y Facebook, afirma que Londoño —conocido en la guerra como Timochenko— habría advertido en una rueda de prensa en Bogotá que antiguos integrantes de las FARC estarían considerando “volver al monte”.

Sin embargo, esa rueda de prensa no existió. El propio Londoño rechazó la información difundida y anunció que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional de Colombia por la propagación de lo que calificó como mentiras e injurias.

“Desafortunadamente, la política del odio mantiene sus agresiones, estigmatización y desinformación acerca de mi persona y de los y las firmantes del Acuerdo de Paz”, escribió en su cuenta de X.

También señaló que la divulgación de “noticias falsas y calumniosas” atenta contra la integridad de los firmantes y contraviene lo establecido por la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia, que ordena prevenir la estigmatización contra quienes participan en procesos de reincorporación.

1 de 2



Desafortunadamente, la política del odio mantiene sus agresiones, estigmatización y desinformación acerca de mi persona y de los y las firmantes del Acuerdo de Paz.



Denuncio ante la @FiscaliaCol y @CaiVirtual la propagación de mentiras e injurias de distintos medios. pic.twitter.com/sMgr2ZttNg — Rodrigo Londoño (@TimoComunes) March 14, 2026

En un pronunciamiento conocido por este diario, firmantes de paz señalaron que el contenido contiene afirmaciones falsas.

“En un país donde quienes firmaron la paz siguen enfrentando amenazas y asesinatos, difundir información falsa no es un error menor: es una forma de estigmatización que aumenta su riesgo y pone vidas en peligro”, indicaron en el comunicado.

Además, hicieron un llamado urgente a la responsabilidad y el rechazo a las acciones de estigmatización. “La estigmatización pone vidas en riesgo. La publicación difundida por Canal Infinito contiene afirmaciones falsas que contribuyen a un discurso irresponsable contra los y las firmantes del Acuerdo de Paz de 2016”, afirmó.

“Difundir mentiras sobre firmantes de paz no solo desinforma: también alimenta un clima que legitima la violencia contra quienes apostaron por dejar la guerra. La paz también se defiende con responsabilidad en la palabra”, agregaron, al insistir en que los medios y las cuentas informativas deben verificar la información antes de publicarla.

Los firmantes advirtieron que este tipo de mensajes alimenta narrativas que pueden agravar la situación de seguridad de quienes dejaron las armas tras el acuerdo firmado con el Estado.

Más de 480 firmantes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo en 2016.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.