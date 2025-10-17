Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Haciendo País

Home

Colombia + 20
Paz y Memoria

Mancuso estuvo en la Casa de Nariño y recibió documento que lo acredita como gestor de paz

El exjefe paramilitar recibió la noche del jueves la acreditación de manos de la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

Redacción Colombia +20
Redacción Colombia +20
17 de octubre de 2025 - 08:10 p. m.
Salvatore Mancuso junto con la directora del Dapre, Angie Rodríguez.
Salvatore Mancuso junto con la directora del Dapre, Angie Rodríguez.
Foto: Cuenta de Twitter de Salvatore Mancuso
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso publicó este viernes en su cuenta de X (antes Twitter) una foto en la que se ve en la Casa de Nariño.

De acuerdo con el mensaje que acompaña la imagen, Mancuso recibió el documento que lo oficializa como gestor de paz de manos de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.

Vínculos relacionados

Benedetti plantea liberar a ‘exparas’ de AUC y advierte que la verdad tocará a candidatos
Arrancó mesa técnica con exparamilitares: Así se está dando primera reunión con ex-AUC
Así funcionará la mesa técnica del Gobierno para el proceso con exparamilitares de las AUC
Petro revive mesa con exparamilitares y vuelve a nombrar a 16 ex-AUC como gestores de paz

"Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez. De nuevo renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz“, dice el trino.

En el mensaje agrega: “A ella y al señor presidente les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”.

En la foto aparece en el salón Gobelinos que alberga, entre otras, a la escultura de la paloma de la paz realizada por el maestro Fernando Botero.

De acuerdo con fuentes cercanas, Mancuso estuvo en la Casa de Nariño la noche del jueves 16 de octubre. Además, estuvo recorriendo parte de la Casa de Nariño como el salón donde se reúnen los ministros, según las mismas fuentes.

La mesa del Gobierno con los exparamilitares de las AUC

El pasado 21 de septiembre, 16 exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron nombrados nuevamente como gestores de paz por el presidente Petro. La decisión se dio tres meses después de su “renuncia masiva” por diferencias por el consejero comisionado, Otty Patiño.

Los gestores son: Arnubio Triana Mahecha, conocido como ‘Botalón’;Ramiro Vanoy Murillo,‘Cuco’ Vanoy;Héctor José Buitrago Rodríguez, ‘El Patrón’;Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, el Águila;Hernán GiraldoSerna, ‘el señor de la Sierra’ yManuel de Jesus Pirabán, Pirata.

Además, Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’; Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’; José Baldomero Linares Moreno, Guillermo Torres; Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’; Edwar Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’; Héctor Germán Buitrago Parada, Martín Llanos, y Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’.

De acuerdo con el documento, su designación iría hasta el próximo 6 de agosto de 2026 cuando termina el gobierno de Petro. “Durante este período, sus actividades se desarrollarán en las condiciones excepcionales, temporales y territoriales que sean definidas en el plan de trabajo que se suscriba en cada caso”.

En el documento también se explica que este proceso será ahora coordinador por el Ministerio del Interior, hoy en cabeza de Armando Benedetti.

De hecho, hace unas semanas se dieron los primeros pasos en la reactivación de la “mesa de diálogo” que, según el Ejecutivo, la iniciativa busca cerrar el ciclo inconcluso de Justicia y Paz, saldando deudas de verdad, reparación y memoria con las víctimas del paramilitarismo.

En la primera reunión que se dio el pasado 1 de octubre, el ministro Benedetti planteó algunas tareas como: buscar alternativas jurídicas para que los gestores de paz que aún permanecen detenidos puedan salir de prisión o al menos mejorar sus condiciones de reclusión.

El segundo eje de trabajo propuesto en la sesión fue la construcción de un cronograma para que los gestores de paz visiten los territorios más golpeados por el paramilitarismo.

Finalmente, Benedetti remarcó que el compromiso del Gobierno con esta Mesa Técnica es avanzar con rapidez, seriedad y resultados visibles. “Con esto les demuestro que esto va en serio, de que tiene seriedad, que es un beneficio de seguida para ustedes, que piensen en cómo empezar a hacer las cosas que se tienen que decir y podamos proseguir, adaptar y desarrollar en tiempo récord esta situación que yo sé que ha tardado mucho. Hay que empezar a buscar cuál es la arquitectura jurídica”, concluyó.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Redacción Colombia +20

Por Redacción Colombia +20

Temas recomendados:

Paramilitares

Paramilitarismo

Salvatore Mancuso

Casa de Nariño

Gustavo Petro

Angie Rodríguez

Gestores de paz

Push Todos

Noticias hoy

AUC

Jorge 40

Armando Benedetti

Otty Patiño

Paz Total

Justicia y Paz

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.