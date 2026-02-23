Tras liberación de jefe de delegación, disidencia de Calarcá dice que sigue en mesa de paz

A la reunión extraordinaria asistieron por el EMBF Farc-EP, el coordinador de esa delegación, Leopoldo Durán (i), José Tomás Ojeda (c) y Andrey Abendaño (d). También estuvo Robinson Caicedo, quien no aparece en la foto. Foto: Delegación de Gobierno en el proceso con el EMBF

La captura y posterior liberación de Óscar Ojeda, conocido en la guerra como Leopoldo Durán y parte de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), no ha tenido —hasta el momento— ningún efecto en la mesa de paz que adelanta el Gobierno Petro con ese grupo armado ilegal al mando de Calarcá Córdoba.

Aunque la delegación del Ejecutivo aún no se ha pronunciado, la disidencia manifestó que sigue en el proceso.

“Conforme al mandato de la Plataforma Bolivariana y desde el inicio de la gesta marquetaliana de 1964, la delegación de Paz de las FARC-EP, avisamos a Colombia y al mundo que continuaremos con las actividades de la Mesa”, escribió la disidencia.

El grupo también agradeció el acompañamiento al proceso de paz y señaló que se debe “proteger, blindar y profundizar con la participación de todas las comunidades y organizaciones sociales”.

La liberación Durán se dio, en gran medida, por el papel que tiene desde diciembre de 2023 como jefe negociador del grupo armado en ese tablero de paz total incluso antes de la división entre el Estado Mayor Central —al mando de Iván Mordisco— y el EMBF.

Por ese rol, el disidente cuenta con una resolución del Gobierno Nacional que le permite movilizarse dentro del territorio y que suspende sus órdenes de captura. Además, la Policía lo capturó en un retén en San José del Guaviare y no en flagrancia.

Durán, de hecho, estaba con un esquema de seguridad por una reunión que tendría en los próximos días con la mesa de negociación.

Este caso se suma al de julio de 2024, cuando siete integrantes del EMBF fueron capturados en un retén en Anorí (Antioquia) que se movilizaban en nueve camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Entre ellos se encontraban miembros de la delegación de ese grupo que tenían las órdenes de captura suspendidas por hacer parte de la mesa de paz.

En su momento, ese hecho provocó una crisis dentro del proceso de paz, pues, aunque los miembros de la delegación pueden transportarse en esas camionetas, dentro de esos vehículos iban varios disidentes que tenían órdenes de captura vigentes.

Un mes después, el Gobierno nombró como gestores de paz y por seis meses a cuatro miembros del grupo que permanecían capturados. Con esa medida pudieron salir de la cárcel. El pasado diciembre, el Gobierno les renovó ese papel.

¿Quién es Leopoldo Durán?

Leopoldo Durán se unió a las a las antiguas FARC a los 25 años y tuvo con centro de operaciones en el Meta con el bloque Jorge Briceño.

En 2016, firmó el Acuerdo de Paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero al siguiente año decidió volver a tomar las armas y se unió a la disidencia Estado Mayor Central (EMC).

En diciembre de 2023 fue nombado como jefe negociador de ese grupo armado en reemplazo de Andrey Avendaño, quien, según anunció entonces esa estructura pasó al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación nacional MVMV.

Después de la fractura entre Mordisco y Calarcá, Durán continuó en su rol en la mesa como el EMBF.

