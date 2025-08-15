Cuatro excombatientes de las FARC fueron retenidos en Arauca por autoridades de Venezuela

Vista del Puente Internacional José Antonio Páez, punto fronterizo sobre el río Arauca que comunica a las poblaciones de El Amparo en Venezuela y Arauca en Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó que cinco ciudadanos colombianos, entre ellos cuatro excombatientes de las antiguas FARC y un contratista de la entidad, fueron retenidos por autoridades venezolanas el pasado 14 de agosto.

El hecho habría ocurrido en el puente José Antonio Paez, zona fronteriza de Arauca, según la información preliminar.

“De acuerdo con la información preliminar hasta ahora conocida, los hechos habrían ocurrido en territorio venezolano, al parecer, en un punto cercano al puente binacional ubicado en el departamento de Arauca, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela”, dice el comunicado de la ARN.

Los firmantes de paz retenidos son Diana Viloria Blanco, y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) —instancia creada por el Acuerdo de Paz para coordinar y hacer seguimiento a la reincorporación social, económica y política de los exintegrantes de las antiguas FARC—.

También Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, excombatientes de las FARC escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estos últimos portaban armas de dotación en el marco de sus funciones de seguridad, tal como establece la UNP para la protección de personas en proceso de reincorporación.

Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR.

De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo había participado el 13 de agosto en un acto de entrega simbólica de incentivos económicos en Fortul, Arauca.

El evento, liderado por la ARN, benefició a 25 asociaciones y cooperativas conformadas por firmantes de paz, como parte de una estrategia para fortalecer su sostenibilidad económica y apoyar su reintegración a la vida civil.

Tras finalizar la agenda, el retorno a sus lugares de origen estaba previsto para la tarde del 14 de agosto, pero, según versiones recogidas por la Agencia, las cinco personas habrían decidido cruzar el puente fronterizo con intención turística antes de su regreso.

“Frente a esta situación, la ARN activó, de manera inmediata, los canales institucionales y diplomáticos pertinentes con el objetivo de esclarecer los hechos que llevaron a su retención y el respeto por sus derechos fundamentales”, dice la ARN.

En el comunicado se especifica que “en coordinación” con la Cancillería colombiana, se “estableció comunicación directa con la Embajada de Colombia en Venezuela y con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bogotá”, para agotar todas las vías posibles para asegurar un pronto y seguro retorno de los retenidos.

