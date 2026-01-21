¿Qué pasó con los recursos para reparar a las víctimas del conflicto armado?

Un documento de la Contraloría advierte un fuerte desbalance financiero y retrasos en la entrega de bienes para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Por su parte, el exintegrante del antiguo secretariado de las FARC, Pastor Alape, niega un incumplimiento deliberado y señala vacíos normativos y fallas del Estado en la implementación de las sentencias de la JEP.