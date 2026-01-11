Logo El Espectador
11 de enero de 2026 - 08:37 p. m.

Accidentes aéreos en Colombia: la caída del avión de María La Baja, Bolívar (enero de 1995)

El luto por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez coincide en Colombia con el aniversario de la caída del avión de María La Baja, Bolívar, que se estrelló contra una laguna el 11 de enero de 1995 y dejó 51 víctimas mortales. La única sobreviviente fue Érika Delgado, quien en esa época era una niña de nueve años de edad. (Fragmento de la serie Lo sé de memoria, de El Espectador y RTVC).

