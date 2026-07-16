El Despertador: Acuerdos en el Congreso, plazo de cierre de ventana pensional y más noticias

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🔴 A la espera de los acuerdos de jefaturas en Senado para definición en Cámara: hay reunión hoy en la mañana

Luego de que los compromisarios designados por los partidos para las reuniones de Senado levantaran la sesión sin nada concreto sobre la mesa el pasado miércoles y la pospusieran para hoy a las 9:00 a.m., las decisiones de Cámara quedaron en vilo.

Lo cierto es que, como se le dijo a este diario, desde el Centro Democrático ya se tomó la decisión de bajarse de la puja por lograr la presidencia de la Cámara. Quien estaba en la mira para conseguir ese cargo era el representante Daniel Briceño, quien ahora pasaría al Partido Conservador.

Y aunque la carta con la que buscarían ocupar este puesto es el congresista Nicolás Barguil -quien logró nuevamente un escaño en el Congreso y es el hermano de David Barguil- los diálogos aún no llegan a una decisión final.

Fuentes al interior del cuerpo administrativo de la Cámara, confirmaron a El Espectador, que todo lo que se acuerde en las reuniones de los representantes designados como compromisarios dependerá de la decisión que se tome en el Senado y de la definición de qué colectividades ocuparán las dignidades.

Y aunque ya hay unos primeros acuerdos de las jefaturas de la Cámara, que quedarían el primer año con la Presidencia para el Conservador, la Vicepresidencia probablemente para el movimiento Creemos -aunque se está disputando con Salvación Nacional y la Citrep-, la Secretaría General para el Partido Liberal, la Subsecretaría para el Centro Democrático y la Dirección Administrativa para el Partido de la U, estas decisiones no quedarán en firme hasta que el Senado defina.

🔴 Último día para trasladarse entre regímenes pensionales

Hoy, 16 de julio, vence el plazo para que se cierre la ventana pensional que se abrió con la aprobación de la Reforma Pensional. En la práctica, esta le permite a las mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, a quienes les falten menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, solicitar el traslado entre regímenes pensionales, sea desde Colpensiones a los fondos de pensiones privados o viceversa.

Se trata de un proceso que no es permitido en condiciones normales y que dejará de estar disponibles después del 16 de julio de 2026.

¿Cómo acceder a la oportunidad de traslado entre regímenes?

Paso 1: Revise su historia laboral

Verifique cuántas semanas tiene cotizadas en la administradora a la que se encuentre afiliado, Colpensiones o un fondo privado.

Debe tener al menos:

750 semanas mujeres

900 semanas hombres

Paso 2: Examine el tiempo que le falta para pensionarse

Debe estar a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión, es decir:

Mujeres: 47 años o más

Hombres: 52 años o más

Paso 3: Solicite la doble asesoría

Antes de tomar cualquier decisión solicite la doble asesoría. Reciba información ya sea de Colpensiones o de alguno de los fondos privados.

Colpensiones aclaró que sus servicios están operando con normalidad y anunció la ampliación temporal de los horarios de atención en los PAC a nivel nacional, excepto los ubicados dentro de la red CADE y FNA, ante la proximidad del cierre del período de oportunidad de traslado.

Entre el 14 y el 16 de julio de 2026 la atención será extendida hasta las 6:00 p. m., en jornada continua.

🔴 Irán y EE. UU. redoblan su ofensiva este jueves

El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó el miércoles tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Casi un mes después de que Washington y Teherán firmaran un protocolo de acuerdo con miras a poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

Estados Unidos lanzó el miércoles dos nuevas andanadas distintas de bombardeos sobre las costas de Irán y disparó contra un petrolero que intentaba romper su bloqueo a los muelles iraníes, restablecido la víspera.

Teherán también ha atacado en represalia instalaciones estadounidenses en toda la región, lo cual socava cada vez más los esfuerzos diplomáticos para poner fin de manera duradera a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses contra su territorio.

A primera hora de este jueves, Kuwait informó que estaba interceptando drones iraníes mientras que en Baréin sonaron las sirenas antiaéreas.

Esta nueva escalada de los enfrentamientos comenzó el 7 de julio tras varios ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a Irán.

🔴 Concejo debate la contratación por bolsa en el Distrito

Este viernes, desde las 9:00 a. m., la Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá adelantará un debate de control político sobre la contratación bajo la modalidad de bolsa, un mecanismo utilizado por diferentes entidades distritales para la adquisición de bienes y servicios.La jornada fue citada por los concejales Julián Espinosa y Andrés Onzaga, de la Alianza Verde, y contará con la presencia de secretarios de despacho, gerentes de entidades distritales, alcaldes locales y representantes de organismos de control. Durante la sesión se revisará cómo se ha implementado esta modalidad de contratación, su alcance y los resultados obtenidos por las entidades del Distrito.

🔴 Corte Constitucional frena la Zona Económica Especial entre Colombia y Venezuela

La Corte Constitucional dejó sin efectos, por ahora, el Memorándum de Entendimiento suscrito entre los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro para crear una Zona Económica Especial Binacional entre Colombia y Venezuela. El alto tribunal concluyó que el acuerdo no puede aplicarse en el país mientras no surta el trámite previsto para los tratados internacionales, que incluye su aprobación por el Congreso y la revisión posterior de la propia Corte.

En una decisión adoptada por la Sala Plena, la corporación ordenó devolver el memorándum, firmado en Caracas el 17 de julio de 2025, al presidente de la República para que le dé el trámite constitucional correspondiente. La Corte determinó que el documento tiene naturaleza de tratado internacional y, por tanto, no puede producir efectos jurídicos en el ordenamiento interno sin cumplir el procedimiento establecido en la Constitución.

La decisión responde a una demanda que cuestionaba la legalidad del acuerdo por haber sido suscrito sin el control del Congreso. El memorándum contemplaba la creación de una zona económica entre los estados venezolanos de Táchira y Zulia y el departamento colombiano de Norte de Santander, con beneficios tributarios y aduaneros para impulsar el comercio fronterizo. Sin embargo, la Corte concluyó que el Gobierno deberá agotar el trámite legislativo antes de que la iniciativa pueda entrar en vigor.

🔴 Reglas para el cierre de minas

El Gobierno expidió el Decreto 0742 de 2026, con el que reglamenta por primera vez de manera integral el cierre de minas en el país. Para ello, la norma establece un marco integral que garantice que este “cierre de proyectos mineros proteja el ambiente, respete los derechos de los trabajadores y promueva nuevas oportunidades económicas para las comunidades”.

Esta nueva reglamentación incorpora el cierre minero como una etapa obligatoria del ciclo de vida de los proyectos; es decir, las empresas tendrán que incluir un plan de cierre que no deberán preparar únicamente cuando la mina esté próxima a dejar de operar, sino que será obligatorio elaborar una estrategia desde el inicio del proyecto y actualizarla durante su vida útil.

Para ello, las empresas deberán definir medidas administrativas, técnicas, sociales, laborales, ambientales y financieras, las cuales se implementarán a partir de la fase de explotación e irán hasta el seguimiento posterior al cierre.

🔴 Mercado de fichajes

Con el mercado de fichajes todavía en movimiento, los equipos del fútbol colombiano continúan ajustando sus plantillas de cara al segundo semestre del año. A poco más de una semana del inicio de la Liga BetPlay, los clubes aceleran la llegada de nuevos refuerzos con el objetivo de fortalecer sus nóminas y afrontar de la mejor manera el campeonato. Mientras algunos buscan pelear por el título, otros intentan conformar equipos competitivos que les permitan alcanzar los cuadrangulares o alejarse de la zona baja de la tabla del descenso.

🔴 ‘No tengo miedo’: actores, de qué trata y la verdad sobre la historia detrás de la serie de Netflix’

‘No tengo miedo’ es la nueva serie mexicana de Netflix ambientada en el Veracruz de 1986. La historia sigue a Felipe, un niño de 10 años que descubre a otro menor oculto en un lugar aislado, hallazgo que lo enfrenta a los secretos más oscuros de los adultos que lo rodean. El elenco está encabezado por Yago Andreu, junto a Luis Alberti, Fátima Molina, Humberto Busto, Fernando Cuautle, Yoshira Escárrega y Nora Huerta. La producción adapta un thriller de suspenso que combina drama rural, misterio y el contexto del Mundial de México 1986. Aunque su historia parece inspirada en hechos reales, la serie no adapta ningún caso criminal. En realidad, está basada en la novela italiana ‘Io non ho paura’, publicada por Niccolò Ammaniti en 2001 y llevada al cine en 2003.