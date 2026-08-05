De la Espriella en Cali, energía para Ecuador, gira de Trump y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

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🔴Esta será la agenda de Abelardo de la Espriella en Cali

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, estará tres días en Cali (Valle del Cauca) para adelantar su primera agenda como presidente de Colombia. Se espera que dé declaraciones a la prensa, el evento de posesión en la Universidad Santiago de Cali y su primer consejo de seguridad.

El mandatario entrante llegará a la capital vallecaucana el jueves 6 de agosto en la mañana, para poder atender a una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) a las 6:30 p.m. Según Mabel Lara, secretaria de desarrollo económico, esto será un saludo hacia los medios donde dará un mensaje.

Su agenda continuará al siguiente día en la Arena USC sobre las tres de la tarde, cuando inicie formalmente la ceremonia para posesionar al nuevo presidente por primera vez en este siglo fuera de Bogotá.

Luego se movilizarán hasta el Batallón Pichincha de Cali sobre las cinco de la tarde a la toma de mando de De la Espriella, para cumplir su promesa de campaña de posesionarse frente a una guarnición militar. Un hecho que cumplirá tras convertirse en el jefe del Estado.

Además, en su primer día como presidente encabezará un Consejo de Seguridad en la base de la Fuerza Aérea de Cali junto a los altos mandos de las Fuerzas Militares, varios de sus ministros e incluso podrían estar mandatarios locales como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, o la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

🔴Se reactivan las exportaciones de energía hacia Ecuador

Este miércoles se reactivan las exportaciones de energía hacia Ecuador, luego del restablecimiento del mecanismo de cooperación con el fin de la guerra arancelaria entre ambos países.

La retoma de las ventas hacia el vecino país fue confirmado por Edwin Palma, ministro de Minas, quien aseguró que “se han programado cerca de 8,6 GWh/día de exportaciones, una cantidad que alcanza a cubrir más del 8 % de la demanda de nuestros hermanos ecuatorianos. Esta energía ocupará cerca del 78 % de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación hacia la hermana República del Ecuador”.

Con estas medidas se le va dando cierre a la crisis empezó el 21 de enero, cuando el gobierno de Daniel Noboa anunció una “tasa de seguridad” del 30 % sobre las importaciones colombianas, a lo que el gobierno Petro respondió frenando las exportaciones de energía hacia ese país.

🔴 Trump, de gira por la costa oeste

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega este miércoles a Las Vegas, en donde se espera que cierre una gira por el oeste del país en la antesala de las elecciones de medio término, por celebrarse en noviembre.

Está previsto que lo haga con un acto en el Red Rock Casino de Las Vegas, una propiedad controlada por la familia Fertitta, empresarios ligados al Partido Republicano y al entorno político del mandatario.

Durante su gira, Trump llevó un fuerte mensaje en torno a la economía, uno de los puntos débiles de su administración de cara a los próximos comicios. El martes, su agenda se centró en un acto privado en Los Ángeles, territorio demócrata y liderado por su opositor, el gobernador Gavin Newsom.

🔴Soacha y Bogotá: dos de las ocho ciudades donde empezará a funcionar los Bloques de Seguridad Urbana

Los alcaldes Julián Sánchez Perico (Soacha) y Carlos Fernando Galán (Bogotá), hicieron parte de los primeros mandatarios locales invitados a la cumbre de seguridad urbana convocada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Desde Barranquilla, el futuro jefe de Estado anunció que desde el próximo 7 de agosto, estas dos ciudades harán parte de las ocho en donde se implementarán los primeros Bloques de Seguridad Urbana.

Con una foto y replicando el saludo de De la Espriella, el alcalde de Soacha agradeció que el municipio haya sido escogido. Mientras tanto, el alcalde de Bogotá, por medio de un video, resaltó la importancia de estos Bloques para la ciudad. “Necesitamos más capacidades para enfrentar la delincuencia”, resaltó.

🔴 Fiscalía imputa a alias ‘Calarcá Córdoba’ por crímenes en cinco departamentos

Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, señalado jefe del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, fue imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en varios delitos cometidos en Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima. La decisión se tomó luego de que un juez lo declarara persona ausente.

La Fiscalía le atribuyó ocho delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad. Además, lo relacionó con tres homicidios colectivos en Guaviare, en los que fueron asesinadas 54 personas.

El ente investigador también lo señala por seis homicidios contra firmantes del Acuerdo de Paz, la desaparición de un comerciante en Meta y el reclutamiento de una adolescente de 14 años en Huila. La imputación como persona ausente fue definida el pasado 31 de julio, luego de que Díaz Mendoza no asistiera a las citaciones de la Fiscalía.

🔴 Muerte de Alfonso Lizarazo: así reaccionaron figuras de ‘Sábados Felices’ y otros famosos

La muerte de Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices y una de las figuras más influyentes de la televisión colombiana, ha generado una ola de reacciones en el mundo del entretenimiento. El presentador y comunicador falleció a los 85 años, dejando un legado que marcó la historia del humor en el país. Tras conocerse la noticia, humoristas, presentadores y otras personalidades del entretenimiento comenzaron a despedirlo a través de redes sociales y mensajes públicos. Integrantes de Sábados Felices, así como reconocidas figuras de la televisión colombiana, destacaron su legado, su aporte a varias generaciones de comediantes y la huella que dejó en la pantalla nacional.

🔴 Santa Fe en Copa BetPlay

La Copa BetPlay ya tiene definidos los octavos de final, pero todavía queda una serie pendiente por resolverse: la de Independiente Santa Fe frente a Unión Magdalena. La participación del cuadro cardenal en la Copa Sudamericana obligó a aplazar esta llave, que finalmente comenzará esta noche con el partido de ida en el estadio El Campín. El compromiso está programado para las 7:00 p. m. y marcará el último cruce de la Fase 1B antes de completar el cuadro del torneo.

El encuentro podrá verse por Win Sports y también a través del canal oficial de YouTube de la cadena, donde se han emitido varios partidos de la Copa BetPlay. La serie se definirá en un duelo de vuelta, aunque la Dimayor todavía no ha confirmado la fecha del compromiso, debido al ajustado calendario de Santa Fe por sus competencias internacionales.