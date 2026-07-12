Alcaldía de Segovia anuncia toque de queda y otras medidas por crisis de orden público

La situación de orden público en ese municipio del Nordeste antioqueño deja una persona muerta y dos heridos. Foto: Tomado de R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía de Segovia, Antioquia, anunció un paquete de medidas extraordinarias para atender las alteraciones del orden público registradas en el municipio. Entre las decisiones se encuentra la expedición de un decreto que establece toque de queda, restricción del acompañante en motocicleta (parrillero) durante las 24 horas del día y limitaciones a los establecimientos abiertos al público con consumo de licor entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.. Las medidas estarán vigentes hasta las 12:00 a.m. del miércoles 15 de julio.

Además, la administración informó que realizará diariamente el Consejo de Seguridad Municipal, fortalecerá la presencia de la Fuerza Pública con refuerzos de la Policía Nacional, habilitará y protegerá corredores humanitarios para garantizar el acceso a los servicios de salud y la atención de emergencias, promoverá espacios de diálogo entre los actores involucrados y mantendrá la emisión permanente de información oficial.

Las decisiones fueron adoptadas luego de que, según la Alcaldía, se registraran “alteraciones del orden público” en diferentes sectores del municipio, derivadas de las manifestaciones que surgieron tras actuaciones adelantadas por las autoridades competentes en una unidad minera ubicada en el territorio durante la madrugada de este domingo 12 de julio. En el comunicado, la administración precisó que dichas actuaciones “obedecen a procedimientos desarrollados por las autoridades competentes, en el marco de sus funciones y competencias legales, y no corresponden a decisiones adoptadas por la Administración”. No obstante, señaló que asume “la responsabilidad de liderar la respuesta institucional frente a las afectaciones que estos hechos han generado para la comunidad”.

La Alcaldía aseguró que la situación ocasionó “bloqueos en vías, afectaciones a la movilidad, alteraciones en el acceso a algunos servicios esenciales y hechos de violencia que impactan la tranquilidad de la comunidad y ponen en riesgo la integridad de la población”. Frente a este panorama, durante la jornada se llevaron a cabo el Consejo Subregional de Seguridad y el Consejo Extraordinario de Seguridad del municipio, con la participación de autoridades civiles, militares y de Policía, con el propósito de evaluar la situación, coordinar la respuesta institucional y definir las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía y avanzar en el restablecimiento de la seguridad y la convivencia.

La Administración Municipal también rechazó “cualquier hecho que ponga en riesgo la vida, la integridad de las personas o afecte la misión humanitaria de los organismos de socorro” e hizo un llamado a respetar la labor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia, del personal de salud y de las demás instituciones que atienden la emergencia.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a ejercer sus derechos “de manera pacífica y dentro del marco de la Constitución y la ley”, respetando los derechos de los demás y permitiendo el funcionamiento de los corredores humanitarios y de los servicios esenciales. Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades competentes para “proteger la vida, salvaguardar los derechos de los segovianos y avanzar en la recuperación de la tranquilidad y la convivencia en nuestro municipio”.