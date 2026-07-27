Anuncios de De la Espriella, tasas de interés, viaje de Netanyahu y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 De la Espriella anunció cierre de embajadas y habló de sus sedes de gobierno

En medio de una transmisión en sus redes sociales, Abelardo de la Espriella anunció que no trabajará desde la Casa de Nariño, ratificó que tendrá sedes alternas en Barranquilla, Medellín y Cali, y que, mientras esté en Bogotá, no despachará desde el palacio presidencial, sino desde el Palacio de San Carlos.

En cuanto al servicio diplomático, informó del cierre de embajadas, consulados y la fusión de varias misiones en el exterior. “Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, enfatizó.

Así las cosas, dijo que una vez llegue al poder cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. A esto se suma que suspenderá la apertura de la embajada de Colombia en Palestina.

🔴 Semana clave para las tasas de interés

El próximo 31 de julio, la junta directiva del Banco de la República tomará una nueva decisión sobre el rumbo de las tasas de interés. En su más reciente reunión, realizada el 30 de junio, el Emisor aumentó la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos, hasta el 12 %. Cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión, dos respaldaron un incremento menor, de 50 puntos básicos, y uno optó por mantener la tasa sin cambios.

En general, el mercado espera un nuevo aumento. La Encuesta ANIF de julio mostró que dos de cada tres expertos consideran que el Emisor volverá a endurecer su política monetaria con un incremento de 50 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de intervención al 12,50 %, su nivel más alto desde abril de 2024. La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República también anticipan un incremento de esa magnitud.

🔴 Día clave en caso de presunta corrupción en contratos de helicópteros del Ejército

Tras varios aplazamientos y recursos judiciales, este 27 de julio se reanudará la audiencia de imputación de cargos en contra del exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto. El exfuncionario es una de las personas investigadas por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con un contrato para el mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército.

Suárez Soto, según la investigación adelantada por la Fiscalía, habría sido uno de los personajes clave en el entramado de presunta corrupción, entre septiembre y diciembre de 2024. Durante esos meses, varios funcionarios habrían participado en un esquema que, al parecer, permitió direccionar de manera irregular un contrato cercano a los USD 32 millones para que el mantenimiento lo hiciera la empresa Vertol.

La imputación en contra de Suárez Soto se reanudará solo un par de días después de que la Fiscalía comunicara el inicio de la investigación formal en contra de otras tres personas: Herbert Arnulfo Bitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Carlos Martín Uribe Forero y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie, de la empresa implicada.

🔴 Netanyahu viaja a EE. UU. para reunirse con Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaja este lunes a Washington para reunirse el martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Será la primera reunión entre ambos desde el estallido de la guerra contra Irán el 28 de febrero de este año.

El domingo, Netanyahu dijo que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de captura contra el primer ministro por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco del asedio contra la Franja de Gaza.

Netanyahu también asistirá al funeral del senador estadounidense Lindsey Graham, informó su oficina.

🔴Encarcelan en Chile a exmilitar prófugo por el asesinato y secuestro de Víctor Jara

La policía encarceló al exmilitar prófugo Nelson Haase, condenado por el asesinato y secuestro del cantautor Víctor Jara hace más de medio siglo durante la dictadura militar en Chile, informó el domingo el Poder Judicial.

Autor de temas como “El derecho de vivir en paz”, Víctor Jara es considerado un símbolo de la llamada Nueva Canción Chilena, un movimiento musical y social que nació en los años 60.

El músico fue torturado y asesinado con 44 balazos el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el entonces presidente Salvador Allende. Tenía 40 años.