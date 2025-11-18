Logo El Espectador
Colombia
Armero 40 años: “Amar al volcán que me quitó una pierna”, cuenta un psicoterapeuta

Fragmento del libro “Amar el volcán. Testimonio y reflexiones sobre el trauma, la sanación y la resiliencia”, obra de Ariel Alarcón Prada, sello editorial Aguilar.

Ariel Alarcón Prada * / Especial para El Espectador
18 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Ariel Alarcón Prada era médico rural en el hospital mental de Armero, Tolima, cuando la noche del 13 de noviembre de 1985 una devastadora avalancha sepultó el pueblo. Estuvo dos días atrapado en el lodo y perdió una pierna debido a las heridas. Aquí con la portada de su libro.
Foto: Cortesía de Penguin

Nadie sabía que yo me había escapado de la muerte y que estaba sepultado hasta los hombros, respirando con dificultad, inmovilizado por el lodo y las ruinas del hospital. Para el país entero, pero en especial para quienes tenían familiares o amigos en Armero, la cotidianidad y la estructura de las rutinas habían estallado en mil pedazos y todos trastabillaban caóticamente en medio del desconcierto, la confusión y el desasosiego. Para las familias era creciente el temor de que nosotros, sus cercanos, hubiéramos muerto, posibilidad que todos...

Por Ariel Alarcón Prada * / Especial para El Espectador

