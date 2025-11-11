Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Armero 40 años: los juicios de responsabilidad que nunca se hicieron

Capítulo del libro “Armero: 40 años, 40 historias”, sello editorial Aguilar, investigación del periodista Mario Villalobos Osorio.

Mario Villalobos Osorio * / Especial para El Espectador
11 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
El periodista Mario Villalobos Osorio y la portada de su libro para el que revisó todas las denuncias sobre irregularidades oficiales después de la tragedia. Apenas un funcionario fue investigado.
El periodista Mario Villalobos Osorio y la portada de su libro para el que revisó todas las denuncias sobre irregularidades oficiales después de la tragedia. Apenas un funcionario fue investigado.
Foto: Cortesía Penguin

Los juicios que nunca ocurrieron

Aunque la justicia colombiana admitió al menos un centenar de demandas de los damnificados, que buscaban una indemnización del Estado como responsable de la tragedia, ninguna prosperó. Desde el Tribunal Administrativo de Tolima, hasta el Consejo de Estado, negaron las pretensiones, asegurando que la furia de la naturaleza era inatajable y superó cualquier capacidad de respuesta. En una sentencia de ese alto tribunal, fechada en junio de 1994, se lee lo siguiente:

“El Estado colombiano no fue negligente...

Por Mario Villalobos Osorio * / Especial para El Espectador

Temas recomendados:

Armero

tragedia de Armero

40 años de Armero

Mario Villalobos Osorio

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.