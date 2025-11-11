Armero 40 años: los juicios de responsabilidad que nunca se hicieron

El periodista Mario Villalobos Osorio y la portada de su libro para el que revisó todas las denuncias sobre irregularidades oficiales después de la tragedia. Apenas un funcionario fue investigado. Foto: Cortesía Penguin

Los juicios que nunca ocurrieron

Aunque la justicia colombiana admitió al menos un centenar de demandas de los damnificados, que buscaban una indemnización del Estado como responsable de la tragedia, ninguna prosperó. Desde el Tribunal Administrativo de Tolima, hasta el Consejo de Estado, negaron las pretensiones, asegurando que la furia de la naturaleza era inatajable y superó cualquier capacidad de respuesta. En una sentencia de ese alto tribunal, fechada en junio de 1994, se lee lo siguiente:

“El Estado colombiano no fue negligente...