Armero: Max Henríquez fue persona non grata por advertir desde El Espectador sobre erupción

Los informes del experto fueron considerados alarmistas por los gobernadores de Tolima y Caldas, quienes lo declararon persona non grata. Lamentablemente, el volcán hizo erupción el 13 de noviembre de 1985 y día en que tuvo lugar la tragedia, tal cual anunció el meteorólogo. Cuatro días después, el emblemático director de El Espectador, Guillermo Cano, dejó constancia de estos hechos en su editorial (Libreta de apuntes) en el cual defendió con vehemencia la calidad del trabajo de Max Henríquez e invitó a los políticos a tomarse con más cuidado las advertencias de los científicos.

Entrevista con Élber Gutiérrez Roa.