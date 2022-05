Asamblea del Meta retirará condecoración entregada a monseñor Óscar Urbina Ortega

La diputada de la Asamblea del Meta, Ximena Calderón, había hecho la entrega de la condecoración el pasado 7 de mayo (2022) .

Luego de una fuerte polémica y de varias críticas de la ciudadanía por la entrega de una condecoración al monseñor Óscar Urbina Ortega por la Asamblea Departamental del Meta, la corporación aseguró que retirará el reconocimiento en consecuencia a los señalamientos en contra del monseñor por pederastia y encubrimiento.

A pesar de las denuncias e investigaciones abiertas por abuso sexual a menores, la diputada de la Asamblea del Meta, Ximena Calderón, hizo la entrega el pasado 7 de mayo (2022) de la condecoración “Orden de La Democracia Llanera categoría Oro: Gran Caballero” a monseñor Ortega en un evento público.

El evento causó gran indignación, pues al parecer la Asamblea obvió las denuncias en contra del sacerdote. Sin embargo, según José Manuel Sandoval, presidente de la Asamblea Departamental del Meta, el reconocimiento nunca fue oficial y la resolución para aprobar la condecoración no fue firmada por él, por ello, será retirada.

Según lo señaló Sandoval a Blu Radio, el evento fue una desafortunada equivocación, pues para ese momento, él no se opuso a aceptar la solicitud de condecoración porque no conocía a fondo las denuncias en su contra. Por ello, aseguró que el documento “no se ha firmado aún y, ahora, me abstendré de hacerlo”.

Asimismo, afirmó que la condecoración se trató de la intención individual de la diputada Ximena Calderón, quien es bastante cercana a la iglesia católica, pero que el evento no representa la opinión de todos los diputados, pese a que la Asamblea Departamental celebraron a través de sus redes oficiales el homenaje.

El sábado 7 de mayo, a través de su cuenta de Instagram, la diputada Ximena Calderón, aseguró que el reconocimiento fue entregado “en nombre de la Asamblea y de todos los diputados y diputadas y de todo el pueblo llanero”, un mensaje que resulta contradictorio con las declaraciones de José Manuel Sandoval quien aseguró que el homenaje no será tenido en cuenta oficialmente.

Finalmente, el presidente de la Asamblea del Meta agregó que, aunque hay unas fuertes denuncias contra Urbina, también hay que guardar la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. “Aquí hay un beneficio de la duda, pero también unos cuestionamientos por presunto encubrimiento a sacerdotes involucrados en casos de pederastia. No podemos desconocer esto a pesar de la labor del monseñor”, declaró ante Blu Radio.

Hay que agregar que el pasado 23 de abril de 2022, el Papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Óscar Urbina Ortega, como arzobispo de Villavicencio, luego de que la Fiscalía lo citó a declarar en una investigación por violencia sexual.

Se trata del caso en el que fueron denunciados 38 sacerdotes por abusar a la misma persona por años, desde que era menor de edad y hasta después de cumplir 18 años. Según la investigación del periodista Juan Pablo Barrientos, Urbina habría sido clave en encubrir a los miembros de su clero.