Patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla fue asesinado

El caso de inseguridad fue reportado a través de redes sociales en Barranquilla, en la avenida Murillo, diagonal al centro comercial Metrocentro, según reporta El Heraldo. De acuerdo con este medio, los hechos ocurrieron en una de las entradas del barrio Villa Blanca, donde en horas de la tarde del 29 de julio fue asesinado el patrullero de la Policía Héctor Jiménez, quien, de acuerdo con El Heraldo, “portaba el nuevo uniforme color azul de la institución y, al parecer, se dirigía hacia su lugar de residencia”.

Según testigos, los asaltantes iban vestidos de blanco y se transportaban en una motocicleta Suzuki, modelo AX4, cuando abordaron al patrullero. Los testigos reportaron que los delincuentes robaron el arma del patrullero Jiménez para luego dispararle en la espalda. De acuerdo con el medio regional, se desconoce si el policía fue asesinado con su propia arma o si los delincuentes portaban una con ellos.

Vecinos del sector intentaron auxiliar al patrullero, sin embargo, pronto notaron que no tenía signos vitales y se apartaron. “El policía tenía puesto un buzo de color marrón por encima del uniforme, no sabemos si era para protegerse del sol o para no llamar la atención”, dijo un testigo consultado por El Heraldo.

De acuerdo con el medio local, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo por los barrios aledaños al lugar de los hechos en busca de los criminales.