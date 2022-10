Así avanzan las marchas contra reformas de Petro en Bogotá, Medellín y más ciudades

Este sábado 29 de octubre, se está llevando a cabo la segunda jornada de manifestaciones en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Las marchas estaban programadas en un principio para el 24 de octubre, pero fueron aplazadas para este sábado 29.

“Uno de los objetivos de esta Gran Marcha Nacional es trazar una línea roja para que se retiren las reformas, no buscamos negociación alguna”, dijo el empresario y vocero de las manifestaciones, Pierre Onzaga, líder de esta iniciativa. (También puede leer: Así fueron las marchas contra el presidente Petro en Bogotá, Medellín y Cali)

Durante el transcurso de la anterior semana, se indicó que los puntos de concentración de la marcha se iba a llevar a cabo en lugares como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales e incluso algunas ciudades de Estados Unidos, México y Panamá.

¿Cómo avanzan las manifestaciones en Bogotá?

Según los anuncios realizados por los promotores de la “Gran Marcha Nacional”, los puntos de concentración en la capital serían en: la Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar a las 9:30 a. m; en la Calle 63 con carrera 7 hacía la Plaza de Bolívar a las 10:00 a. m; y en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar a las 11:00 a. m.

La jornada de protesta comenzó hacia las 10 de la mañana en el Parque Nacional. Mientras avanzan por las calles, los manifestantes dicen frases como: “Petro, bandido, el pueblo está ofendido”.

Algunos otros ciudadanos avanzan por la calle 36 hacia el oriente de Bogotá, mientras gritan: “¡Fuera, Petro!”.

#EsNoticia 📌

A esta hora se presentan marchas contra las políticas de gobierno del presidente Petro, sobre la Calle 36 hacia el oriente de #Bogotá

Medellín:

El punto de concentración que estaba programado en Medellín era desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las Luces, desde aproximadamente las 10 de la mañana.

“Hay mil razones para marchar, para decirle No a la reforma tributaria, no acaben con el sistema de salud, no generen la inseguridad que están provocando en el sistema minero-energético y ojo con la institucionalidad”, dijo la senadora del Centro Democrático Paola Holguín en una invitación para participar de la manifestación.

Todos invitados a la gran marcha nacional de mañana 29 de octubre a las 10:00 a.m.



Medellín📍Teatro Pablo Tobón Uribe

En las marchas que se están llevando a cabo en la capital antioqueña, se pueden leer carteles con frases como: “Petro está destruyendo la economía” o “La reforma tributaria solo trae hambre y miseria”. En Blu Radio, una manifestante dijo que: “Estoy protestando hoy por la injusticia de este país porque Petro quiere acabar con todo, para empezar la salud, para seguir los pensionados y tercero porque nos va a dividir Antioquía y yo como antioqueña no voy a permitir eso”.

Cali:

En Cali, el punto de encuentro fue la Plaza de las Banderas a las 10 de la mañana, para avanzar hasta la Plaza Jairo Varela.

Marchas en cali un montón gente

En cali contra la dictadura de

El pueblo se manifiesta contra las políticas socialistas de éste gobierno,

Y deben haber más marchas, prepararse para las próximas por qué la lucha no ha terminado,

A las calles siempre!!

Barranquilla:

En Barranquilla, las manifestaciones se programaron desde el Estadero la Troja Calle 74 #44 Esquina hasta la Plaza de la Paz.