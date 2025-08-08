No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
08 de agosto de 2025 - 06:28 p. m.

Así fue el desfile de autos clásicos y antiguos en la Feria de las Flores

Un total de 365 autos y 35 motos formaron parte del desfile de autos clásicos y antiguos que se llevó a cabo en el marco de la Feria de las Flores 2025. El recorrido se inició en la Universidad Pontificia Bolivariana y finalizó en la Universidad EAFIT.

Este año el desfile priorizó los autos familiares para destacar los vehículos como grandes sedanes, station wagons y camperos, que sirvieron para transportar a familias numerosas.

Joseph Casañas Angulo

Joseph Casañas Angulo

Unidad de Video

