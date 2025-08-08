Este año el desfile priorizó los autos familiares para destacar los vehículos como grandes sedanes, station wagons y camperos, que sirvieron para transportar a familias numerosas.
08 de agosto de 2025 - 06:28 p. m.
Así fue el desfile de autos clásicos y antiguos en la Feria de las Flores
Un total de 365 autos y 35 motos formaron parte del desfile de autos clásicos y antiguos que se llevó a cabo en el marco de la Feria de las Flores 2025. El recorrido se inició en la Universidad Pontificia Bolivariana y finalizó en la Universidad EAFIT.
Compartir
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación