10 de agosto de 2026 - 08:44 p. m.
Así fue el terremoto en Colombia: reportan decenas de muertos, derrumbes y medidas
En la mañana de este lunes 10 de agosto se presentó un temblor de magnitud 7,4. Aunque el epicentro fue en San José del Palmar (Chocó), se han reportado afectaciones, víctimas mortales y heridos en varias zonas del país, siendo Pereira, Manizales y Cali las más afectadas.
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