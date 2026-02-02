Así usamos la inteligencia artificial en El Espectador

Redacción de El Espectador Foto: CRISTIAN GARAVITO

En El Espectador trabajamos bajo altos estándares de calidad periodística y transparencia, reconocidos por la Journalism Trust Initiative (JTI), una certificación internacional que distingue a los medios comprometidos con la lucha contra la desinformación y el rigor informativo.

Como parte de ese compromiso, utilizamos herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para apoyar algunas tareas del trabajo periodístico que hacemos, siempre bajo principios claros: la IA no reemplaza el criterio editorial, no toma decisiones autónomas sobre los contenidos y requiere siempre verificación humana.

Todo el contenido que se produce con apoyo de estas tecnologías -sin importar el formato- es revisado por periodistas y editores antes de su publicación.

Y como entendemos que los modelos de IA pueden fallar, cometer imprecisiones o no tener el contexto necesario, creamos una serie de pautas internas que orientan su uso responsable y garantizan que la calidad, la independencia y la rigurosidad de nuestros contenidos no se vean comprometidas.

Este documento explica cómo implementamos el uso de la Inteligencia Artificial en nuestra redacción y cómo aseguramos que su aplicación esté alineada con nuestro propósito: ofrecer información confiable, verificada y transparente a nuestra audiencia.